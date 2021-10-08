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  • Полиция разыскивает сбежавшего из дома 17-летнего юношу

Полиция разыскивает сбежавшего из дома 17-летнего юношу

Пропавший Кайдур. ФОТО: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 17-летнего Кайдура, который в ночь на пятницу сбежал из дома в городе Эльва.

Сегодня в полицию поступило сообщение, что ночью из дома на улице Пикк в Эльва сбежал 17-летний Кайдур и о о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Уходя из дома, Кайдур был одет в зеленую куртку и черные джинсы. У него светлые короткие волосы, он носит очки. Молодой человек крепкого телосложения, рост — около 170 см.

Полицейские пообщались с семьей молодого человека и проверили места, в которых он мог находиться, но безрезультатно. Известно, что Кайдур может передвигаться по Тарту и Эльва, где он раньше проводил время.

Тех, кто видел Кайдура или располагает информацией о его местонахождении, полиция просит звонить по номеру 112.

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