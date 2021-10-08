Картина дня: Нобелевская премия мира, высокая заражаемость в странах Балтии и подробности инцидента на Лаагна-теэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 октября.
Нобелевская премия мира присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Автор Rus.Postimees Елена Скульская поздравила нобелевского лауреата от наших читателей. Читать далее...
Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7058 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 954. Четверо скончались. Читать далее...
Выполнение предвыборного обещания Центристской партии за счет бюджета Министерства культуры вызвало немалую путаницу. Руководители местных органов власти не понимают, на каких основаниях государство строит футбольные холлы и доберется ли очередь когда-то и до них. Читать далее...
Единый европейский цифровой Covid-сертификат уже несколько месяцев упрощает поездки внутри ЕС, но у путешественников по-прежнему возникают сложности при заполнении анкет для людей, пересекающих границы, так как правила отличаются от страны к стране. Читать далее...
Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания сообщили на этой неделе, что прекращают использование вакцины Moderna из-за несколько повышенного риска возникновения миокардита у молодых людей. Эстонский Департамент лекарств объясняет, что риск возникновения миокардита при вакцинации очень мал, а при заболевании Covid-19 намного выше. Читать далее...
На Лаагна-теэ в четверг девочка упала с пешеходного моста на проезжую часть. На место выехали несколько оперативных автомобилей, большая часть полосы в одном направлении была закрыта. Читать далее...
Люди, которые не привиты от Covid-19 и им не переболели, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты, постановил латвийский Совет по кризисному управлению. Читать далее...
"В начале октября международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал почти 12 миллионов документов в рамках проекта «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Эти документы раскрывают офшорные сделки сотен бизнесменов и чиновников разных стран", - пишет Вадим Штепа.
Таллиннский административный суд вынес сегодня, 8 октября, два постановления о предоставлении первичной правовой защиты, благодаря чему невакцинированные люди, имеющие антитела на SARS-CoV-2, могут получить статус переболевших, вне зависимости от наличия PCR-теста. Оспаривается и законность 180-дневного действия справки о перенесенной болезни. Читать далее...
Эстония, Латвия и Литва со своими показателями распространения коронавируса шагают в одном строю: при низком уровне вакцинированности мы находимся в ЕС в десятке освистанных. Читать далее...
Таллиннское городское собрание приняло решение о внесении в правительство предложения о разработке законопроекта о разрешении споров квартирных товариществ. Такой закон позволит разрешать возникающие в квартирных товариществах разногласия в соответствующей комиссии, а не в суде. Для сторон спора такой способ будет более простым, дешевым и быстрым. Читать далее...
Крупнейшая сеть розничной торговли в Европе Lidl по-прежнему не называет дату открытия своих магазинов в Эстонии, но обещает, что это произойдет совсем скоро. Читать далее...
Член правления Клиники Тартуского университета, заведующий клиникой анестезиологии и интенсивной терапии профессор Йоэль Старкопф сегодня обратился к общественности с призывом сделать прививку от Covid-19. Читать далее...
Спор вокруг проектировочного тендера привносит напряжение в и без того сжатый график строительства Таллиннской больницы. Если проект отстанет от графика, европейская поддержка может оказаться ниже ожидаемой. Читать далее...
Чтобы найти достойное название для водно-спортивного центра, который будет построен на улице Варраку в Ласнамяэ, застройщик Capital Mill и город Таллинн объявили конкурс, на который поступило 1500 предложений. По итогам конкурса центр будет назван Triton. Читать далее...