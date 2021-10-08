Картина дня: Нобелевская премия мира, высокая заражаемость в странах Балтии и подробности инцидента на Лаагна-теэ

Дмитрий Муратов - Rus.Postimees: сегодня по коридорам моей редакции ходят 130 нобелевских лауреатов

Нобелевская премия мира присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Автор Rus.Postimees Елена Скульская поздравила нобелевского лауреата от наших читателей. Читать далее...

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 954 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7058 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 954. Четверо скончались. Читать далее...

Министерство культуры раздает миллионы на футбол на невнятных основаниях

Выполнение предвыборного обещания Центристской партии за счет бюджета Министерства культуры вызвало немалую путаницу. Руководители местных органов власти не понимают, на каких основаниях государство строит футбольные холлы и доберется ли очередь когда-то и до них. Читать далее...

Путешествующих по ЕС сводит с ума необходимость заполнять анкеты

Единый европейский цифровой Covid-сертификат уже несколько месяцев упрощает поездки внутри ЕС, но у путешественников по-прежнему возникают сложности при заполнении анкет для людей, пересекающих границы, так как правила отличаются от страны к стране. Читать далее...

Департамент лекарств объясняет: почему в Северных странах запретили Moderna Spikevax

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания сообщили на этой неделе, что прекращают использование вакцины Moderna из-за несколько повышенного риска возникновения миокардита у молодых людей. Эстонский Департамент лекарств объясняет, что риск возникновения миокардита при вакцинации очень мал, а при заболевании Covid-19 намного выше. Читать далее...

Девочка, упавшая с моста на Лаагна-теэ, находится в стабильном, но тяжелом состоянии

На Лаагна-теэ в четверг девочка упала с пешеходного моста на проезжую часть. На место выехали несколько оперативных автомобилей, большая часть полосы в одном направлении была закрыта. Читать далее...

Латвия запретила невакцинированным лицам посещать торговые центры

Люди, которые не привиты от Covid-19 и им не переболели, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты, постановил латвийский Совет по кризисному управлению. Читать далее...

Кто такие «офшорные патриоты» и почему они воюют против «иноагентов»

"В начале октября международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал почти 12 миллионов документов в рамках проекта «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Эти документы раскрывают офшорные сделки сотен бизнесменов и чиновников разных стран", - пишет Вадим Штепа.

Наличие антител через суд пытаются узаконить, как доказательство перенесенного ковида