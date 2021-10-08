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  • Картина дня: Нобелевская премия мира, высокая заражаемость в странах Балтии и подробности инцидента на Лаагна-теэ

Картина дня: Нобелевская премия мира, высокая заражаемость в странах Балтии и подробности инцидента на Лаагна-теэ

Иллюстративное фото. ФОТО: Heiko Junge

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 октября.

Дмитрий Муратов - Rus.Postimees: сегодня по коридорам моей редакции ходят 130 нобелевских лауреатов

Нобелевская премия мира присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Автор Rus.Postimees Елена Скульская поздравила нобелевского лауреата от наших читателей. Читать далее...

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 954 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7058 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 954. Четверо скончались. Читать далее...

Министерство культуры раздает миллионы на футбол на невнятных основаниях

Выполнение предвыборного обещания Центристской партии за счет бюджета Министерства культуры вызвало немалую путаницу. Руководители местных органов власти не понимают, на каких основаниях государство строит футбольные холлы и доберется ли очередь когда-то и до них. Читать далее...

Путешествующих по ЕС сводит с ума необходимость заполнять анкеты

Единый европейский цифровой Covid-сертификат уже несколько месяцев упрощает поездки внутри ЕС, но у путешественников по-прежнему возникают сложности при заполнении анкет для людей, пересекающих границы, так как правила отличаются от страны к стране. Читать далее...

Департамент лекарств объясняет: почему в Северных странах запретили Moderna Spikevax

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания сообщили на этой неделе, что прекращают использование вакцины Moderna из-за несколько повышенного риска возникновения миокардита у молодых людей. Эстонский Департамент лекарств объясняет, что риск возникновения миокардита при вакцинации очень мал, а при заболевании Covid-19 намного выше. Читать далее...

Девочка, упавшая с моста на Лаагна-теэ, находится в стабильном, но тяжелом состоянии

На Лаагна-теэ в четверг девочка упала с пешеходного моста на проезжую часть. На место выехали несколько оперативных автомобилей, большая часть полосы в одном направлении была закрыта. Читать далее...

Латвия запретила невакцинированным лицам посещать торговые центры

Люди, которые не привиты от Covid-19 и им не переболели, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты, постановил латвийский Совет по кризисному управлению. Читать далее...

Кто такие «офшорные патриоты» и почему они воюют против «иноагентов»

"В начале октября международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал почти 12 миллионов документов в рамках проекта «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Эти документы раскрывают офшорные сделки сотен бизнесменов и чиновников разных стран", - пишет Вадим Штепа.

Наличие антител через суд пытаются узаконить, как доказательство перенесенного ковида

Таллиннский административный суд вынес сегодня, 8 октября, два постановления о предоставлении первичной правовой защиты, благодаря чему невакцинированные люди, имеющие антитела на SARS-CoV-2, могут получить статус переболевших, вне зависимости от наличия PCR-теста. Оспаривается и законность 180-дневного действия справки о перенесенной болезни. Читать далее...

Графики 〉 Страны Балтии поддерживают высокую заражаемость в ЕС

Эстония, Латвия и Литва со своими показателями распространения коронавируса шагают в одном строю: при низком уровне вакцинированности мы находимся в ЕС в десятке освистанных. Читать далее...

Лед тронулся: квартирные товарищества годами ждали учреждения комиссии по разрешению споров

Таллиннское городское собрание приняло решение о внесении в правительство предложения о разработке законопроекта о разрешении споров квартирных товариществ. Такой закон позволит разрешать возникающие в квартирных товариществах разногласия в соответствующей комиссии, а не в суде. Для сторон спора такой способ будет более простым, дешевым и быстрым. Читать далее...

В Lidl назвали возможные сроки открытия магазинов в Эстонии

Крупнейшая сеть розничной торговли в Европе Lidl по-прежнему не называет дату открытия своих магазинов в Эстонии, но обещает, что это произойдет совсем скоро. Читать далее...

Профессор обратился к жителям Эстонии: ритм работы больницы сильно нарушен, у нас есть только один способ что-то изменить

Член правления Клиники Тартуского университета, заведующий клиникой анестезиологии и интенсивной терапии профессор Йоэль Старкопф сегодня обратился к общественности с призывом сделать прививку от Covid-19. Читать далее...

Таллиннская больница угрожает накренить европейскую денежную лодку

Спор вокруг проектировочного тендера привносит напряжение в и без того сжатый график строительства Таллиннской больницы. Если проект отстанет от графика, европейская поддержка может оказаться ниже ожидаемой. Читать далее...

Новый водно-спортивный центр в Ласнамяэ будет называться Triton

Чтобы найти достойное название для водно-спортивного центра, который будет построен на улице Варраку в Ласнамяэ, застройщик Capital Mill и город Таллинн объявили конкурс, на который поступило 1500 предложений. По итогам конкурса центр будет назван Triton. Читать далее...

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