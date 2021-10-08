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В Таллинне упростится порядок подачи ходатайств о предоставлении социальной помощи

09.06.2021. Tallinn. Sotsiaalabi vajavad inimesed ja vaktsineerimine. Foto Eero Vabamägi, Postimees ФОТО: Eero Vabamägi

В Таллинне упростится порядок подачи ходатайств о предоставлении социальной помощи, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

Таллиннское городское собрание в четверг внесло в соответствующие постановления изменения, цель которых заключается в том, чтобы сделать предоставление социальных услуг и пособий более ясным и ориентированным на человека.

Председатель городского собрания Таллинна Тийт Терик заявил, что при предоставлении социальной помощи город должен в первую очередь исходить из интересов нуждающихся в данной помощи лиц. «Изменения в постановлениях упростят порядок подачи ходатайств о предоставлении социальных услуг нуждающимся в помощи жителям, при этом основными принципами будут обоснованность потребности и ориентированность на человека. Например, нуждающийся в помощи может обратиться в любую управу части города, где выяснят его потребности и дадут дальнейшие указания. Обоснованность потребности означает, прежде всего, что при предоставлении социальной помощи отныне будут учитывать не только доход человека, но и его прочие расходы, например, на жилье и медицинскую помощь», – пояснил Терик.

По словам заместителя председателя фракции Партии реформ Ынне Пиллак, упрощение порядка подачи ходатайств нуждающимися в помощи является правильным, но при этом не менее важно обратить внимание на сроки, в которые пособие доходит до получателя, поскольку оно должно наиболее эффективно выполнять свою задачу и помогать ему в нужный момент.

«Например, от пособия на ранец будет больше пользы, если им можно будет воспользоваться уже в августе, накануне нового учебного года, т.е. тогда, когда семьи закупают школьные принадлежности. В настоящее время семьи получают пособие на ранец в сентябре, октябре или ноябре, т.е. тогда, когда все необходимое для школы уже закуплено», – пояснила Пиллак.

В соответствии с законом о социальном обеспечении горсобрание установило порядок предоставления помощи в сфере социального обеспечения, который определяет условия финансирования социальных услуг и пособий, порядок подачи соответствующих ходатайств и предоставления данных услуг и пособий. Также были урегулированы вопросы координирования, организации и оказания помощи в рамках социального обеспечения.

В то время как порядок предоставления помощи в сфере социального обеспечения дает общие направления, в условиях и порядке оказания социальных услуг содержится подробное описание каждой социальной услуги в отдельности. Раньше эти услуги регулировались отдельными постановлениями, что не обеспечивало целостного обзора всех социальных услуг, предоставляемых городом. Отныне описания всех услуг собраны в едином правовом акте, благодаря которому как нуждающиеся в помощи лица, так и поставщики услуг могут получить обзор всех 19 услуг.

По той же причине были внесены изменения в постановление о социальных пособиях. Раньше социальные пособия рассматривались в целом ряде правовых актов: например, условия и порядок выплаты социальных пособий излагались в одном постановлении, порядок возмещения расходов на адаптацию жилого помещения – в другом, а порядок назначения и выплаты совершеннолетним лицам пособия на попечительство – в третьем. Это усложняло как жизнь заинтересованным в получении пособия лицам, так и работу служащих и работников. По этой причине информация о выплачиваемых жителям Таллинна социальных пособиях объединена в одном постановлении, что позволяет легко получить представление о каждом из них. Что касается зависящих от дохода пособий, в настоящее время унифицируются основы расчета этих пособий.

Новый порядок в основном будет действовать с 1 января 2022 года; касающиеся оценки положения – с 1 июля 2022 и 1 января 2023 года соответственно.

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