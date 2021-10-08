Завтра электричество подешевеет, но только в определенные часы
Завтра электроэнергия в Эстонии будет в среднем почти на 50 евро дешевле, чем сегодня.
Завтра электроэнергия в Эстонии будет в среднем почти на 50 евро дешевле, чем сегодня.
Средняя цена на электроэнергию упадет на 29,6 процента до 117,65 евро, пишет Postimees.
Самая дешевая электроэнергия будет завтра с 15 до 16 часов, когда за мегаватт-час придется заплатить 70,50 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 19 до 20 часов, когда цена поднимется до 200,05 евро.
В Финляндии весь день в среднем электроэнергия будет лишь немного дороже, чем электроэнергия в самые выгодные в Эстонии часы - 79,14 евро за мегаватт-час.