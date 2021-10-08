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Завтра электричество подешевеет, но только в определенные часы

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

Завтра электроэнергия в Эстонии будет в среднем почти на 50 евро дешевле, чем сегодня.

Средняя цена на электроэнергию упадет на 29,6 процента до 117,65 евро, пишет Postimees.

Самая дешевая электроэнергия будет завтра с 15 до 16 часов, когда за мегаватт-час придется заплатить 70,50 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 19 до 20 часов, когда цена поднимется до 200,05 евро.

В Финляндии весь день в среднем электроэнергия будет лишь немного дороже, чем электроэнергия в самые выгодные в Эстонии часы - 79,14 евро за мегаватт-час.

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