Завтра электричество подешевеет, но только в определенные часы

Средняя цена на электроэнергию упадет на 29,6 процента до 117,65 евро, пишет Postimees.

Самая дешевая электроэнергия будет завтра с 15 до 16 часов, когда за мегаватт-час придется заплатить 70,50 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 19 до 20 часов, когда цена поднимется до 200,05 евро.