На Штромке состоится ярмарка

«Ярмарки в пляжном парке Штромки — это местная традиция. На ярмарке будет представлен богатый осенний выбор товаров — от грибов и ягод до хуторских продуктов и одежды. Хороший семейный день дополнят уличные кафе и аттракционы для детей», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что на ярмарку лучше не приезжать на машине, так как на бульваре Кольде, ведущем к Штромке, сейчас производятся строительные работы.