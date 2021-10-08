На Штромке состоится ярмарка
В воскресенье, 10 октября, на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка. На ярмарке будет около семидесяти продавцов.
В воскресенье, 10 октября, на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка. На ярмарке будет около семидесяти продавцов.
«Ярмарки в пляжном парке Штромки — это местная традиция. На ярмарке будет представлен богатый осенний выбор товаров — от грибов и ягод до хуторских продуктов и одежды. Хороший семейный день дополнят уличные кафе и аттракционы для детей», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что на ярмарку лучше не приезжать на машине, так как на бульваре Кольде, ведущем к Штромке, сейчас производятся строительные работы.
Большая Осенняя ярмарка на Штромке состоится в воскресенье, 10 октября с 10 до 16 часов. На ярмарку рекомендуется добраться пешком, на велосипеде или автобусе (автобусы номер 40 и 66, остановка «Супельранна»).