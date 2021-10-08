Маленькими шагами: в нарвском порту Кулгу завершилась реконструкция, но самые большие работы еще в планах
В пятницу торжественно завершился проект реконструкции малого порта Кулгу на Нарвском водохранилище. С помощью европейской Программы приграничного сотрудничества Эстонии и России здесь построили дорогу, парковку, тротуары, освещение. Но эти изменения коснулись только части территории, и они слишком малы, чтобы вдохнуть в порт новую жизнь. На это можно будет надеяться после реконструкция главного здания и причальной стенки.