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  • Маленькими шагами: в нарвском порту Кулгу завершилась реконструкция, но самые большие работы еще в планах

Маленькими шагами: в нарвском порту Кулгу завершилась реконструкция, но самые большие работы еще в планах

В пятницу торжественно завершился проект реконструкции малого порта Кулгу на Нарвском водохранилище. С помощью европейской Программы приграничного сотрудничества Эстонии и России здесь построили дорогу, парковку, тротуары, освещение. Но эти изменения коснулись только части территории, и они слишком малы, чтобы вдохнуть в порт новую жизнь. На это можно будет надеяться после реконструкция главного здания и причальной стенки.

Общий бюджет проекта составил полмиллиона евро, которые поделили два партнера - Нарва и российский город Сланцы. В Нарве в рамках проекта отремонтировали часть территории порта Кулгу, у соседей - начали благоустраивать городской пляж на реке.

Как сказал на празднике в порту Кулгу директор нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя, завершился второй этап развития порта. Первым этапом была установка несколько лет назад подъемного крана для яхт. Такой же кран установлен в другом нарвском порту у подножия бастионов. В черте города на Нарове есть водопады и участок сухого русла, поэтому река здесь не судоходна. Краны в двух портах позволяют проводить малые суда из Финского залива в Чудское озеро и обратно. Но используются они крайне редко, поскольку такой туристический водный маршрут у владельцев яхт сейчас не пользуется спросом.

Сергей Львов, руководитель муниципального фонда Narva Sadam, который управляет обоими малыми портами, сказал, что настаивал на включении в проект реконструкции также установку новых понтонов и приведение в порядок причальной стенки в порту Кулгу. Но средств проекта на это не хватило.

Львов надеется, что понтоны здесь появится в следующем году с помощью другого европроекта. Они серьезно упростят жизнь детям и подросткам, которые занимаются в Нарвском клубе юных моряков. Сейчас КЮМ - основной пользователь этого причала.

Рядом располагается причал пограничников и многочисленные частные лодочные гаражи. Поблизости также “Нарвская Венеция”, как отметил зампред горсобрания Тармо Таммисте на празднике в порту.

Реконструкция порта призвана оживить этот район и привлечь в него бизнес. Но завершившийся проект никак не затронул центральную часть порта. Здесь - большие площадки, засыпанные щебнем, и старое здание, в котором хранятся лодки КЮМа.

Следующий этап развития порта предполагает либо реконструировать это здание, либо снести его и построить новое (для этого уже давно готов строительный проект, но пока нет денег). При этом здесь появится место для кафе или магазина, и можно будет продвигать порт как туристический объект. Но когда это станет возможным, говорит Сергей Львов, пока неизвестно.

Собственно, цель приграничного проекта как раз и заключается в том, чтобы привлечь на прибрежные территории бизнес и потребителей различных услуг и товаров.

После церемонии в порту в Нарве прошел круглый стол, на котором чиновники, руководители порта и КЮМа обсуждали, какие мероприятия можно проводить в порту.

На этой неделе аналогичное обсуждение прошло также в Сланцах. Там в обсуждении участвовали также предприниматели из различных сфер, прежде всего, из туристической отрасти и общепита.

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