Опасная ситуация: в Таллинне мужчина размахивал огнестрельным оружием

После задержания нарушителя, полиция установила, что на первый взгляд стартовый пистолет на самом деле незаконно переделанное огнестрельное оружие. Также оружие было заряжено самодельными боеприпасами, сообщает Пыхьяская префектура.

Полиция напоминает, что оружие, не относящееся к огнестрельному, сделано намеренно из более слабых металлов, и поэтому такое переделанное оружие особенно опасно для самого владельца, поскольку оно может взорваться в руках при выстреле.

В октябре проводится кампания, в рамках которой жителей Эстонии призывают отказаться от нелегального оружия. Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, полиция безопасности и прокуратура призывают людей сообщить о имеющихся у них неразрешенном оружии или взрывчатых веществах. Цель кампании - сократить количество хранящегося на руках незаконного оружия и взрывоопасных предметов и напомнить, что за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ наказания не будет.

После мировых войн в домах и на хуторах осталось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые рано или поздно могут оказаться в руках людей. Их хранение и использование уголовно наказуемо, но за добровольную сдачу наказания не будет. Хранящиеся опасные и незаконные предметы можно не боясь наказания сдать не только в рамках октябрьской кампании, но и в любое другое время.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно приносить в спасательные команды или в отделение полиции взрывные предметы, детонаторы, взрывоопасные вещества, оружие и боеприпасы. Об опасной находке нужно сообщить в центр тревоги, позвонив по номеру 112. Центр тревоги сообщит об этом полиции или саперам, которые придут на место и унесут опасные и запрещённые предметы.