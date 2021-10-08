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Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу

Сегодня, 8 октября, в 15.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в окрестностях Курессааре, в районе Лахекюла, автомобиль Suzuki выехал с дороги в кювет.

По предварительным данным, водитель потерял управление над автомобилем. Скорая помощь доставила водителя в больницу для проверки здоровья, пишет Saarte Hääl.

Сидевший за рулем мужчина был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории, сказала представительница полиции Катрин Лоо.

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