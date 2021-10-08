Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу
Сегодня, 8 октября, в 15.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в окрестностях Курессааре, в районе Лахекюла, автомобиль Suzuki выехал с дороги в кювет.
Сегодня, 8 октября, в 15.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в окрестностях Курессааре, в районе Лахекюла, автомобиль Suzuki выехал с дороги в кювет.
По предварительным данным, водитель потерял управление над автомобилем. Скорая помощь доставила водителя в больницу для проверки здоровья, пишет Saarte Hääl.
Сидевший за рулем мужчина был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории, сказала представительница полиции Катрин Лоо.