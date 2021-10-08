ECDC рекомендовал ужесточить ограничения на поездки по ЕС для жителей Эстонии
Европейский центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC) рекомендовал ужесточить ограничительные меры на поездки из стран Балтии, Румынии и Германии из-за очень высокого уровня распространения коронавируса в этих странах. По оценке МИД Эстонии, каких-то серьезных последствий эта рекомендация на первом этапе иметь не будет, сообщает в пятницу новостной сайт rus.err.ee со ссылкой на портал shengenvisainfo.com.