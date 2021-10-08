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ECDC рекомендовал ужесточить ограничения на поездки по ЕС для жителей Эстонии

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Европейский центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC) рекомендовал ужесточить ограничительные меры на поездки из стран Балтии, Румынии и Германии из-за очень высокого уровня распространения коронавируса в этих странах. По оценке МИД Эстонии, каких-то серьезных последствий эта рекомендация на первом этапе иметь не будет, сообщает в пятницу новостной сайт rus.err.ee со ссылкой на портал shengenvisainfo.com.

В ECDC отметили ускорившийся темп распространения коронавируса в Эстонии, Латвии, Литве, Германии и Румынии, порекомендовав ужесточить ограничительные меры для приезжих из этих стран, сообщил портал shengenvisainfo.com. Кроме того, ECDC рекомендовал избегать поездок в эти страны.

Эту рекомендацию прокомментировала ERR советник по связям с общественностью МИД Эстонии Кристина Отс. "По нашим данным, ECDC не вносил прямого предложения ужесточить контроль наших граждан и никак со своей стороны не конкретизировал это понятие. С заявлением ECDC можно ознакомиться на его сайте в разделе новостей,- сказал Отс.- На самом деле ECDC рутинно обновил еженедельные показатели заболеваемости, и Эстонию вместе с другими странами на основании этих показателей поместили в самую высокую (темно-красную) категорию риска, в которую входят страны с кумулятивным показателем более 500 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней".

По ее словам, такая категоризация связана с рекомендацией Совета ЕС № 1475 о скоординированном подходе к ограничениям на передвижение в ЕС при реагировании на пандемию COVID-19. Отнесение к этой категории означает, что у прибывающих из Эстонии людей, которые не были вакцинированы и не переболели, другим странам ЕС теперь рекомендуется требовать самоизоляцию, период которой в большинстве стран можно сократить двумя тестами на коронавирус с отрицательным результатом.

Также действует общая рекомендация избегать поездок в страны из темно-красной категории. Обе рекомендации вытекают из рекомендации Совета ЕС № 1475, последняя версия которой была согласована государствами-членами 14 июня 2021 года. Это, конечно, не означает, что в ЕС автоматически начнут применять более жесткие ограничения на поездки из Эстонии. Путаница, очевидно, возникла из-за того, что освещение в некоторых средствах массовой информации позволило это истолковать как отдельную рекомендацию ECDC.

Рекомендации Совета ЕС по поездкам составлены с той целью, чтобы государства-члены их соблюдали в максимально возможной степени, однако, как и гласит их название, являются рекомендациями. Соответственно, страны-члены в своей практике могут предусмотреть несколько отличающиеся от этого правила, если это вызвано обоснованной необходимостью. Хотя здесь есть определенные исключения, страны-члены в целом все же соблюдают рекомендации Совета, поскольку сами согласовали их текст.

В любом случае связанные с поездками меры связаны с законодательством каждого государства-члена, и рекомендации ЕС не являются применимыми напрямую, т.е. для введения более жестких ограничений опять-таки требуется решение на государственном уровне.

Однако рекомендации также предусматривают механизм "аварийного тормоза" на тот случай, если эпидемиологическая обстановка в государстве-члене или каком-то его регионе быстро ухудшается. В первую очередь, если там начинается широкое распространение какого-то вызывающего беспокойство или изучаемого варианта SARS-CoV-2. Запуск этого механизма является основанием для введения более жестких ограничений, о чем необходимо известить Европейскую комиссию и другие страны-члены. Насколько нам известно, ни одна страна ЕС пока не применяла такой механизм в отношении Эстонии.

Рекомендация Совета ЕС № 1475 предусматривает освобождение вакцинированных людей от ограничений в качестве общей рекомендации, но при запуске механизма "аварийного тормоза" следует также требовать тестирование и/или самоизоляцию в том числе от вакцинированных и переболевших. Как правило, это соблюдается, и среди стран, присоединившихся к системе цифровых сертификатов ЕС, сейчас тестирования вакцинированных требует только Исландия. Однако не исключено, что теперь, когда нас поместили в темно-красную категорию, требование теста в отношении вакцинированных приезжих может ввести и какое-нибудь другое государство.

Как отметила Отс, ECDC занимается данными, в первую очередь статистикой, а также консультированием и коммуникацией, и может давать государствам рекомендации. Введение ограничений на поездки не относится к его компетенции. В данном случае собираемые и публикуемые ECDC данные используются для применения рекомендаций Совета ЕС, и государства-члены могут брать эти данные за основу при принятии решений.

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