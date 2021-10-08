Видео ⟩ Спешившая на вызов машина скорой помощи попала в ДТП

В 12.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что на перекрестке улиц Рийа и Юликооли столкнулись машина скорой помощи Volkswagen Kombi и легковой автомобиль Nissan. По данным полиции, скорая помощь как раз спешила на вызов и в момент ДТП в машине никого кроме сотрудников скорой не было, пишет Tartu Postimees.

ДТП произошло на регулируемом светофором перекрестке и, согласно видео очевидца, для легкового автомобиля горел зеленый сигнал светофора. Точные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производства.

Как сидевшая за рулем легковушки 37-летняя женщина, так и управлявший скорой 38-летний мужчина в ДТП не пострадали и были трезвы. Также не пострадали ни другие работники скорой, ни другие участники дорожного движения.