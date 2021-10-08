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Нападение трех человек на воронежца Романа Ковалева в московском метро вызвало огромный резонанс. Инцидент и связанные с ним события подробнейшим образом освещаются СМИ, в том числе и федеральными каналами. СКР наградил героя истории - Романа Ковалева - и женщину, которая помогла задержать подозреваемых, медалями.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что известно об этом инциденте в московской подземке.

Что произошло?

Драка произошла вечером 4 октября в вагоне поезда метро между станциями “Измайловская” и “Первомайская” Арбатско-Покровской линии.

По данным МВД, трое мужчин, приехавшие в Москву на заработки из другого региона, “из хулиганских побуждений беспричинно стали приставать к другим пассажирам”, угрожая и оскорбляя их.

“Мужчины вели себя агрессивно и на замечания граждан не реагировали”, - уточнили в МВД.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что компания приставала к пассажирам, сгоняла женщин с мест и комментировала их внешность.

Судя по рассказам очевидцев, одна девушка сделала компании замечание людей и попросила их вести себя потише. В ответ нарушители начали угрожать девушке. За нее заступился другой пассажир - как позже выяснилось, это был 25-летний бармен Роман Ковалев, приехавший в Москву несколько лет назад из Воронежской области.

“Я подошел вплотную к парню в красной куртке, который громче всех был. "Ты можешь закрыть свой рот", - сказал я ему. Он привстал, и мне от его друга, который сидел, прилетело в первую очередь. Я немножко осел. И они начали втроем бить меня", - рассказал позже Роман Ковалев “Московскому комсомольцу”.

Вскоре после драки в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись инцидента. На нем видно, как один из нападавших несколько раз бьет лежащего на полу огами по голове, на полу видна кровь. Также видно, что рядом с избивающими мужчину никого нет.

СМИ писали, что остальные пассажиры вагона отошли от места драки на безопасное расстояние. Судя по видео, никто не пытался остановить нападавших.

Позже Роман Ковалев скажет в интервью МК, что мужчин в вагоне было не меньше, чем женщин, но все отошли в сторону. На вопрос, пытался ли кто-нибудь за него заступиться, Роман Ковалев ответил: “Нет. Девушки только кричали”.

По данным МВД, все события разворачивались в пределах одной станции - пока поезд шел от “Измайловской” до “Первомайской”.

Роман Ковалев говорит, что его били в течение минуты: он получил удары в том числе в челюсть, висок и по затылку.

“Повалили, а потом уже добивали. Ногами по лицу били. Портфель я машинально в сторону откинул, он не пострадал”, - рассказал Роман Ковалев изданию “Московский Комсомолец”.

По словам Ковалева, вскоре кто-то нажал на кнопку вызова машиниста.

Задержание хулиганов перепутали с полицейским произволом

После драки Романа Ковалева доставили в больницу, где у него диагностировали несколько тяжелых травм, в том числе два перелома носа. По словам Романа, ему предстоит операция - а может и несколько - после того как спадут отеки.

В пятницу, 8 октября, Роман Ковалев оставался под наблюдением врачей в стационаре.

Подозреваемых задержали практически сразу же - на улице недалеко от станции метро “Первомайская”. Полиция позже опубликовала видео задержания, на котором видно, как нападавшие выскакивают из вагона и спокойно выходят из метро, а уже на улице их задерживает полиция. На опубликованных кадрах видно, что молодые люди активно сопротивляются.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что некоторые прохожие в момент задержания нападавших пытались за них заступиться, приняв происходящее за полицейский произвол.

В опубликованном МВД ролике видно, как один из задержанных лежит на земле, пока полицейские удерживают его болевым приемом. В это время несколько прохожих высказывают возмущение по поводу действий полиции.

"Че вы тут устроили? Че за самосуд?" - кричит еще один прохожий, обращаясь к сотрудникам полиции.

По данным МВД, задержанные - молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет, они приехали в Москву на заработки. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один - по статье об умышленном причинении среднего вреда здоровью.

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что в момент нападения мужчины были пьяны.

В связи с произошедшим в метро заведено уголовное дело - первоначально в нем фигурировали статьи о хулиганстве и побоях, а чуть позже следствие сообщило, что нападавших заподозрили еще и в применении силы к представителю власти. По данным СКР, при задержании один из молодых людей угрожал полицейским предметом, похожим на нож, а другой достал перцовый баллончик.

6 октября по решению Черемушкинского суда Москвы все трое подозреваемых были арестованы на два месяца - до 5 декабря.

Медаль, два миллиона и ночная экскурсия в метро

В связи с резонансом, который вызвал случай избиения пассажира в метро, Следственный комитет попросил, чтобы полиция передала дело ему.

Следователи квалифицировали случай избиения в московском метро уже не как хулиганство и побои, а как покушение на убийство. В СКР свое предложение квалифицировать случай по более тяжелой статье объяснили особой жестокостью действий нападавших.

“После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления”, - так объяснила предложение следователей официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пока материалы дела, изначально заведенного по статье о хулиганстве, все еще находятся у полиции.

Практически одновременно с предложением передать дело в СКР глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил о решении наградить Романа Ковалева медалью "Доблесть и отвага". Как отметили в СКР, молодой человек “проявил активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство” нападавших.

Также Александр Бастрыкин поручил наградить медалью “За содействие” женщину, которая во время избиения Романа Ковалева вызвала полицию.

В СКР отметили, что свидетельница инцидента не растерялась и нажала тревожную кнопку в вагоне метро, а затем указала полиции на злоумышленников, хотя "могла сама пострадать от рук агрессивной компании".

В ведомстве отметили,что действия женщины позволили полицейским оперативно задержать подозреваемых.

В пятницу Романа Ковалева в больнице навестил мэр Сергей Собянин и пообещал пострадавшему помощь в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном "Инстаграме" столичного градоначальника.

“Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше”, - говорится в посте Собянина.

Деньги, как следует из сообщения, выделит метрополитен.

Кроме того, Романа Ковалева навестил и начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов. Он подарил пострадавшему книгу об истории столичной подземки и пригласил на ночную экскурсию по метрополитену. "Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие… Посмотрите на метро с другой стороны… Вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 1935-м году запущен”, - сказал Сибанов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу также прокомментировал инцидент в метро.

По словам Пескова, национальность тех, кто избил Романа Ковалева, не имеет значения. Он выразил уверенность в том, что речь не идет о “межнациональной напряженности”. Нападавших пресс-секретарь главы государства назвал "подонками и хулиганами".

Видео избиения появилось на федеральных каналах

О драке в метро СМИ сообщили сразу же после происшествия. 6 октября телеграм-канал Baza опубликовал 23-секундное видео избиения молодого человека. Видео, судя по всему, было сделано одним из очевидцев происшествия.

Позже это видео было показано по государственным федеральным каналам, ссылки на него разместили в публикациях интернет-СМИ. Ведеоролик широко разошелся в соцальных сетях.

Федеральные каналы и ранее показывали в эфире кадры, содержащие сцены жестокости. Например, кадры массовой драки в подмосковном автобусе и потасовку в метро из-за конфликта по поводу места, на котором сидел мальчик-аутист.

Позже московская полиция опубликовала видео с задержанием подозреваемых. Оно также широко разошлось в СМИ и соцсетях.

Ряд СМИ поговорили с главным героем этой истории - Романом Ковалевым. Так, "Московский комсомолец" опубликовал одно из первых интервью с пострадавшим. Агентство РИА Новости представило материал на основе интервью с коллегами Романа Ковалева. Коллеги охарактеризовали Романа как “активного, добродушного и неконфликтного" человека, который все конфликты и споры решает с помощью диалога.

Некоторые СМИ также поговорили с девушкой Романа. По словам самого пострадавшего, в день происшествия он возвращался от нее домой.

"Один смелый, а остальные - блогеры”

Социальные сети на связанные с избиением в метро события и заявления властей реагировали подчас крайне эмоционально. Пользователи активно комментировали произошедшее и развитие событий.

Комментаторы в своем подавляющем большинстве с одобрением и восхищением высказываются о поступке Романа Ковалева: "Герой. Желаю скорейшего выздоровления", - пишет пользователь "Фейсбука" Анна Лазарева.

"Спасибо тебе! Настоящий мужчина! Сейчас в нашей время их очень и очень мало", - пишет Владимир Мананников. "В наше время, тем более в Москве - это реально подвиг", - соглашается пользователь "Фейсбука" Тимур Радов.

Однако обсуждение инцидента спровоцировало дискуссии по ряду проблем, которые этот инцидент в очередной раз выявил.

Так, некоторые пользователи после просмотра видео с задержанием задают вопросы. “Что предпринял машинист? Почему этих людей не встречали сотрудники полиции около вагона? Почему их не задержали на выходе? Полиция в метро есть? Женщина на свой страх и риск бежала за ними по улице”, - возмущается пользователь "Фейсбука" Елена Тарасова.

Многих волнует контроль пассажиров на входе в метро.

“Кто ездит в метро, расскажите, есть какой-то контроль на входе в метро, полиция в поезде и кнопка для её вызова в вагоне? Потому что мне в корне неправильной представляется ситуация, когда пьяных дебоширов урезонивают пассажиры”, - спрашивает жительница Краснодара Татьяна Чумпалова.

Многие пользователи с осуждением отзываются о поведении находившихся в вагоне мужчин, не ставших вмешиваться в конфликт.

“На весь вагон один-единственный мужчина оказался... Остальные сопли жевали или как обычно притворялись, что спали? Позорище”, - пишет Оксана Маркова.

"Один смелый, а остальные - блогеры . Смотрят и снимают", - обобщил пользователь "Фейсбука" Павел Гаврилюк.

Также в большей степени негативно соцсети отреагировали на действия властей. Многие пользователи, судя по комментариям, сочли реакцию властей на инцидент не соответствующей ситуации, а многие решения - показными.

В частности, с иронией большинство пользователей отозвались о решении властей вручить награды пострадавшему Роману Ковалеву и женщине, вызвавшей полицию.

"Что-то я не наблюдал такой медийной активности у Бастрыкина в связи с пытками в Саратове. Медали правозащитникам будут?" - пишет Тимур Корсаков.

"Представляете, какая награда ждёт правозащитников "Гулагу.нет". Ордена и нобелевские премии", - саркастически замечает Татьяна Нецкина.

"Уже бред какой-то с этой историей начался в части вручения наград...” - так, например, отреагировал пользователь "Фейсбука" Сергей Вершинин на новость о вручении награды женщине, вызвавшей полицию.

При этом пользователи соцсетей высказывают сомнения в том, что хулиганам назначат справедливое наказание.

"Много не дадут, эти бандиты - не оппозиционеры же. А парню можно и Героя России присвоить", - пишет Владимир Пияшов.