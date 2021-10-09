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Галерея ⟩ Сборная Эстонии по футболу обыграла сборную Беларуси

Сборная Эстонии в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу в пятницу вечером на столичной "А. Ле Кок Арене" одержала победу над Беларусью со счетом 2:0, сообщает ERR.

Счет в матче открыл на 58-й минуте нападающий сборной Эстонии Эрик Сорга, точно замкнувший головой передачу Хенри Аниера.

Второй мяч на третьей минуте добавленного арбитром времени забил Сергей Зенев в результате быстрой контратаки эстонской сборной.

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