Галерея ⟩ Сборная Эстонии по футболу обыграла сборную Беларуси
Сборная Эстонии в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу в пятницу вечером на столичной "А. Ле Кок Арене" одержала победу над Беларусью со счетом 2:0, сообщает ERR.
Сборная Эстонии в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу в пятницу вечером на столичной "А. Ле Кок Арене" одержала победу над Беларусью со счетом 2:0, сообщает ERR.
Счет в матче открыл на 58-й минуте нападающий сборной Эстонии Эрик Сорга, точно замкнувший головой передачу Хенри Аниера.
Второй мяч на третьей минуте добавленного арбитром времени забил Сергей Зенев в результате быстрой контратаки эстонской сборной.