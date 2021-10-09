В школах Таллинна проходит вакцинация

«Несмотря на то, что заболевание не так опасно для детей, как для пожилых, обширное распространение инфекции оказывает влияние на заболевших детей, их семьи, близких, и, к сожалению, на учебный процесс. Вакцинация не исключает возможность заболевания, однако является эффективной мерой по сдерживанию распространения инфекции. Мы надеемся, что на вакцинацию в школы придут горожане, которые по каким-то причинам не сделали прививку ранее, или люди, которые переболели коронавирусом более шести месяцев назад», - сказала ранее координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.

При вакцинации в школах используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Услугу здравоохранения в школах предлагают Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в сотрудничестве со школьными медсестрами.

9 октября с 10.00 до 18.00 вакцинирование будет проходить в Кесклинне – в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в Ласнамяэ – в гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Ыйсмяэ - в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ-теэ, 28), в Мустамяэ – в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187), в Нымме – в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), в Пыхья-Таллинне – в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9).

9 октября с 10.00 до 15.00 можно пройти вакцинацию в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи-теэ, 19), а 10 октября с 10.00 до 18.00 – в гимназии Кристийне (Нымме-теэ, 32) и Ласнамяэской гимназии (Паэ, 59).

Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие без предварительной регистрации.