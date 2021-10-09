В школах Таллинна проходит вакцинация
На этих выходных в десяти школах Таллинна с 10.00 до 18.00 вновь проходит вакцинирование. На вакцинацию приглашаются все желающие.
На этих выходных в десяти школах Таллинна с 10.00 до 18.00 вновь проходит вакцинирование. На вакцинацию приглашаются все желающие.
«Несмотря на то, что заболевание не так опасно для детей, как для пожилых, обширное распространение инфекции оказывает влияние на заболевших детей, их семьи, близких, и, к сожалению, на учебный процесс. Вакцинация не исключает возможность заболевания, однако является эффективной мерой по сдерживанию распространения инфекции. Мы надеемся, что на вакцинацию в школы придут горожане, которые по каким-то причинам не сделали прививку ранее, или люди, которые переболели коронавирусом более шести месяцев назад», - сказала ранее координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.
При вакцинации в школах используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Услугу здравоохранения в школах предлагают Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в сотрудничестве со школьными медсестрами.
9 октября с 10.00 до 18.00 вакцинирование будет проходить в Кесклинне – в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в Ласнамяэ – в гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Ыйсмяэ - в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ-теэ, 28), в Мустамяэ – в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187), в Нымме – в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), в Пыхья-Таллинне – в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9).
9 октября с 10.00 до 15.00 можно пройти вакцинацию в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи-теэ, 19), а 10 октября с 10.00 до 18.00 – в гимназии Кристийне (Нымме-теэ, 32) и Ласнамяэской гимназии (Паэ, 59).
Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие без предварительной регистрации.
Все школы города Таллинна отправили ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Бланк родительского согласия можно также скачать на сайте города.