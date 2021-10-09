В Эстонии прибавилось 1068 зараженных, трое скончались

Среди новых заразившихся 696 человек не были вакцинированы, а 372 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 9 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 201 человек. Всего в больницах находится 242 пациентов с коронавирусом, из них 166 человек (68,6%) не были вакцинированы, у 76 человек (31,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались трое человек с коронавирусом: 86-летняя женщина, 75-летняя женщина и 73-летняя женщина.

За сутки ввели 2225 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 385 726 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).