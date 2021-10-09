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Фото ⟩ Голубая мечта! В Виймси продается дом рядом с морем

ФОТО: KV.EE

На полуострове Виймси, в Рандвере продается прелестный дом с видом на море, предлагает Kodustiil.

Двухэтажный особняк общей площадью 175,3 м2 построен в 2018 году. Дом продается вместе с земельным участком площадью 886 м2.

ФОТО: KV.EE

В деревянном доме со всеми удобствами и современным дизайном интерьера есть кухня, гостиная, туалет, ванная и спальни. Отопление в доме комбинированное.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи составляют 180 евро в холодные зимние месяцы и около 80 евро летом. Дом расположен в красивом и спокойном районе и, кстати, всего в 150 метрах от моря!

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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