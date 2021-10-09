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Ивермектин называли "чудо-лекарством" от коронавируса и рекомендовали к использованию в некоторых странах. Антипрививочники считали его альтернативой вакцинации. Однако расследование Би-би-си выявило крайне серьезные ошибки в исследованиях, на результаты которых ссылаются поборники препарата.

Ивермектин - применяемое перорально средство от глистов, чесоточных клещей, вшей и других паразитов людей и животных. Его разработчики получили в 2015 году Нобелевскую премию по медицине.

Но с началом пандемии некоторые люди и группы стали заявлять, что ивермектин снижает смертность среди заболевших Covid-19, и громко, если не сказать скандально, требовать его массового использования.

Медицинские власти США, Британии и ЕС считают, что доказательств эффективности ивермектина для лечения Covid-19 недостаточно, но его поборники, среди которых много идейных противников вакцинации, продолжают яростно отстаивать свое мнение.

Клиника для лечения больных коронавирусом в Перу ФОТО: Getty Images

Они обмениваются в социальных сетях советами, где достать ивермектин, и утверждают, что годятся даже его варианты, выпущенные для животных.

Доверие к ивермектину связано с сообщениями об успешных исследованиях его эффективности, после которых множество людей во всем мире начали принимать препарат.

Активисты ссылаются на результаты научных исследований, которые медицинские авторитеты якобы игнорируют или даже скрывают от общества. Однако анализ, проведенный независимыми экспертами, заставляет сомневаться в их научной достоверности.

По данным Би-би-си, более чем в трети из 26 проведенных проверок эффективности ивермектина для лечения Covid-19 есть серьезные ошибки или признаки мошенничества. Остальные исследования также не дают убедительных доказательств того, что препарат действительно помогает при коронавирусе.

Один из независимых экспертов, доктор Кайл Шелдрик говорит, что среди исследований, якобы подтверждающих способность ивермектина предотвращать летальный исход при Covid-19, им не удалось найти "ни одного, которое не имело бы явных признаков фабрикации или серьезных недочетов, которые сводят результаты на нет".

Основные недостатки исследований:

Клинические данные одного пациента использовались несколько раз, в результате создавалось ложное впечатление, что речь идет о разных людях;

Участники тестов подбирались сознательно, а не случайно;

Некоторые цифры выглядят неправдоподобно;

Проценты высчитывались неточно;

Местные медицинские власти не знали о проведении исследований.

Доктор Шелдрик и все трое его коллег - доктор Гидеон Мейеровиц-Кац, доктор Джейсм Хизерс и доктор Ник Браун - имеют опыт разоблачения лженауки. В течение пандемии они занялись этим анализом добровольно, работая друг с другом удаленно.

Ученые решили проверить сведения об эффективности ивермектина для лечения коронавируса после того, как студент-медик Джек Лоуренс обнаружил серьезные недостатки в нашумевшем исследовании, которое было проведено в Египте. В числе прочего оказалось, что в тестировании фигурировали люди, на самом деле скончавшиеся до его начала. Журнал опубликовавший статью об исследовании, позже дезавуировал ее.

Тогда участники группы проверили все рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) ивермектина при лечении Covid-19, на которые ссылаются его апологеты. РКИ заключается в том, что одна группа пациентов получает определенный препарат, а другая - плацебо; подобный тип исследований считается самым точным.

В Южной Африке люди выходят на улицу, требуя от властей применять ивермектин ФОТО: Getty Images

Кроме того, эксперты изучили еще шесть основных наблюдательных исследований, во время которых отслеживалось состояние только пациентов, пожелавших принимать ивермектин. Такой метод не считается надежным, поскольку участники исследования могут быть предубеждены и сложно судить, был ли положительный эффект получен именно благодаря препарату.

Оказалось, что в пяти из 26 исследований есть признаки фальсификации данных, например, практически недостижимые цифры, или же целые ряды идентичных пациентов, показатели которых просто копировались.

Еще в пяти присутствовали явные тревожные сигналы: в них не согласовывались цифры, были неправильно подсчитаны проценты, либо об их проведении не знали местные органы здравоохранения.

Наконец, авторы еще 14 исследований отказались предоставить аналитикам собранные данные, что дало авторам определенные подозрения в фальсификациях.

Среди работ, которые изучали независимые эксперты, были также высококачественные исследования, проведенные по всему миру. Но серьезные проблемы обнаружились именно в тех, которые отстаивали эффективность ивермектина. Эксперты даже выявили закономерность - чем благоприятнее было исследование для этого препарата, тем сомнительнее оно оказывалось.

Доктор Шелдрик, работающий в университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, подозревает, что по крайней мере в некоторых случаях речь идет именно о намеренной фальсификации данных, хотя в подобных исследованиях очень сложно исключить случайные ошибки.

Например, в результатах одного исследования, проведенного в Ливане, данные 11 пациентов копировались в таблицу методом копипейста. Скорее всего, это значит, что многих участников тестов на самом деле не существовало. Авторы этой работы заявили Би-би-си, что "оригинальный набор данных был искажен, намерено поврежден или скопирован в итоговый файл по ошибке"; они сообщили, что уже отозвали исследование из научного журнала, который его опубликовал.

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Еще один эксперимент, проведенный в Иране, на первый взгляд продемонстрировал, что ивермектин помогает предотвратить летальный исход при Covid-19.

Но оказалось, что зафиксированные авторами данные о содержании железа в крови пациентов в реальном мире маловероятны. Кроме того, участники эксперимента были подобраны так, что пациенты с более низким уровнем кислорода в крови получали плацебо, то есть имели больше шансов умереть. При этом люди, которым давали ивермектин, изначально находились в более легком состоянии.

Подобный принцип повторялся при анализе очень многих параметров: люди с плохими показателями неизменно оказывались в группе плацебо, а идущие на поправку - среди тех, кто получал ивермектин. Вероятность случайного совпадения по всем этим показателям исчезающе мала, считает доктор Шелдрик.

Руководитель иранского эксперимента, доктор Мортеза Ниайе не согласен с выводами аналитиков и отстаивает полученные им и его коллегами результаты. Он считает, что "подобная рандомизация вполне нормальна", когда нужно учитывать много разных факторов, не все из которых имеют отношение к рискам Covid-19.

Однако международная некоммерческая организация Cochrane, изучающая эффективность методов лечения различных заболеваний, исключила ливанский и иранский эксперименты из своего обзора, посвященного ивермектину, как малодоказательные. В целом организация заявила об отсутствии свидетельств эффективности ивермектина при лечении Сovid-19.

Такого же мнения придерживаются авторы проекта Together ("Вместе") - самого обстоятельного и качественного на данный момент исследования свойств ивермектина, проведенного канадским университетом Мак-Мастер. Препарат не приносит пользу при лечении коронавируса, сказано в исследовании.

Пользователь группы в "Фейсбуке" просит посоветовать, как можно приобрести ивермектин онлайн из Индии ФОТО: BBC

Ивермектин считается безвредным препаратом. В США число сообщений об отравлении ивермектином резко выросло: в этом году их поступило 1143, а за весь прошлый год - 435, при этом большинство случаев не были серьезными. Пациенты жаловались на побочные эффекты в виде рвоты, диареи, галлюцинаций, потери ориентации, головокружения и тремора пальцев.

Но куда больший вред способно причинить ложное чувство безопасности, особенно если оно побуждает людей отказываться от прививок или от госпитализации при заболевании коронавирусом.

Доктор Патриция Гарсия из Перу говорит, что из 15 обследованных ею пациентов в клинике 14 ранее принимали ивермектин, и все они на момент поступления были "очень, очень тяжело больны".

В "Фейсбуке" и "Телеграме" появились большие группы сторонников ивермектина, где люди пытаются узнать о способах приобретения прерарата, некоторые даже пытаются купить его варианты, предназначенные для животных. В некоторых случаях пользователи распространяют конспирологические теории о том, что информация о ивермектине якобы скрывается, выступают против вакцинации и призывают пациентов выписываться из больниц, если им не прописывают ивермектин.

Часто из таких групп пользователи переходят в еще более радикальные сообщества, работающие в "Телеграме".

Пост в Фейсбуке ФОТО: BBC

В интернет-сообществах также организуют нападки на практикующих медиков и ученых, не признающих чудодейственных свойств ивермектина.

Профессор Эндрю Хилл из Ливерпульского университета написал большую положительную статью об ивермектине, в которой заявил, что мир должен "быть готов к тому, чтобы найти запасы лекарства и одобрить его". Теперь он изменил позицию под влиянием новых данных - и сразу стал получать злобные оскорбления.

К кампании за повсеместное использование ивермектина присоединились несколько достаточно авторитетных врачей. Один из них, доктор Пьер Кори, заявил, что результаты проведенного независимыми экспертами анализа клинических испытаний препарата его не переубедили и назвал их "поверхностной интерпретацией".

Специалист по беременности и родам доктор Тэсс Лоури основала "Британскую группу по продвижению ивермектина" (Bird) и призывает приостановить вакцинацию от Covid-19. Она также сделала несколько безосновательных заявлений, согласно которым прививки от коронавируса якобы привели к большому числу смертей.

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На вопрос Би-би-си, что могло бы изменить ее позицию в отношении ивермектина, она ответила: "Ничего. Инвермектин помогает. Единственная проблема с доказательствами - это чьи-то неустанные попытки вызвать к ним недоверие".

В других частях света люди обращаются к ивермектину не в силу предубежденности к прививкам, а из-за нехватки вакцин. Этот препарат в различное время был одобрен для лечения Covid-19 в Индии, ЮАР, большинстве латиноамериканских стран, а также в Словакии. Медицинские власти Перу и Индии позднее отказались от своих рекомендаций.

В феврале компания Merck - один из производителей ивермектина - заявила, что "терапевтический эффект от препарата в качестве средства против коронавируса научно не доказан".

В Южной Африке, где получить прививку от Covid-19 довольно проблематично, вокруг ивермиктина идут целые баталии - врачи убеждают больных в его бесполезности, а те отчаянно добиваются своего.

Один местный врач рассказала, что ее родственница, дипломированная медсестра, не вакцинировалась, хотя имела такую возможность, и заболела коронавирусом. "Когда ей начало становиться хуже, она занялась самолечением при помощи ивермектина вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью", - говорит доктор.

"К врачу она так и не пошла и продолжала принимать ивермектин и получать кислород дома. Когда уровень кислорода в крови упал у нее до 66% [при норме 94%], я принялась умолять ее дочь отвезти мать в больницу. Сперва они еще и отказывались, но потом все-таки поехали в реанимацию. Спустя несколько часов больная скончалась", - заключает врач.