Фото ⟩ Галерея глав государства пополнилась портретом президента Керсти Кальюлайд

«Алисе Каск, безусловно, одна из самых выдающихся художниц своего поколения. Возможно, она менее известна публике как портретист, но глава государства была очарована тем, как чувствительность и решительность, образность и человечность сочетаются в ее творчестве», - сказал советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.