Фото ⟩ Галерея глав государства пополнилась портретом президента Керсти Кальюлайд
В Кадриорге президентская канцелярия в субботу представила портрет президента Керсти Кальюлайд, который написала Алисе Каск.
В Кадриорге президентская канцелярия в субботу представила портрет президента Керсти Кальюлайд, который написала Алисе Каск.
«Алисе Каск, безусловно, одна из самых выдающихся художниц своего поколения. Возможно, она менее известна публике как портретист, но глава государства была очарована тем, как чувствительность и решительность, образность и человечность сочетаются в ее творчестве», - сказал советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
Картина традиционно была размещена в галерее глав государства, которая находится на первом этаже канцелярии.