Не вернулся с работы: полиция ищет мужчину, пропавшего неделю назад

В пятницу, 8 октября, в полицию поступило сообщение, что уже неделю не было видно Арведа. Вечером 1 октября у него закончился рабочий день в центре Пярну и он должен был направиться домой в район Юлейыэ, но домой так и не пришел. Его мобильный телефон выключен и с ним невозможно связаться.

Полиция ищет Арведа в районе центра Пярну. В пятницу, 8 октября, вечером дроном была проверена приречная зона и речной берег был проверен катерным патрулем. На данный момент известно, что похожего на Арведа человека видели в пятницу, 1 октября вечером на приречном променаде. Для проверки этой информации полиция просит всех, кто неделю назад был на приречном променаде и мог видеть пропавшего, сообщить об этом.

Рост Арведа почти 180 см, у него худое телосложение, он лысый и у него есть усы. На нем может быть черная куртка.