Не вернувшийся с работы в Пярну мужчина найден мертвым
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо сообщила, что в ходе продолжившихся вчера поисков в реке Пярну был найден труп 61-летнего Арведа.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо сообщила, что в ходе продолжившихся вчера поисков в реке Пярну был найден труп 61-летнего Арведа.
На теле не было внешних признаков насилия. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.
Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пярну 61-летнего Арведа. В пятницу, 8 октября, в полицию поступило сообщение, что уже неделю его никто не видел. Вечером 1 октября у него закончился рабочий день в центре Пярну и он должен был направиться домой в район Юлейыэ, но домой так и не пришел. Его мобильный телефон выключен и с ним невозможно связаться.