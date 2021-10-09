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  • Не вернувшийся с работы в Пярну мужчина найден мертвым

Не вернувшийся с работы в Пярну мужчина найден мертвым

Свеча. ФОТО: Arvo Meeks

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо сообщила, что в ходе продолжившихся вчера поисков в реке Пярну был найден труп 61-летнего Арведа.

На теле не было внешних признаков насилия. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пярну 61-летнего Арведа. В пятницу, 8 октября, в полицию поступило сообщение, что уже неделю его никто не видел. Вечером 1 октября у него закончился рабочий день в центре Пярну и он должен был направиться домой в район Юлейыэ, но домой так и не пришел. Его мобильный телефон выключен и с ним невозможно связаться.

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