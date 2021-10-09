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Фото ⟩ Грузовик и легковушка не поделили дорогу

ДТП в Аравете. ФОТО: Aravete päästekomando Facebook

В пятницу, 8 октября, днем в Ярвамаа в поселке Аравете произошло ДТП, когда на одном перекрестке не смогли поделить дорогу грузовик Scania и легковой автомобиль BMW.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сегодня уточнила, что вчерашнее ДТП произошло около 15 часов в Аравете, действительно столкнулись грузовик и легковой автомобиль. "Люди не пострадали и водителя обратятся в страховую компанию", - добавила она. 

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