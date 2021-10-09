Фото ⟩ Грузовик и легковушка не поделили дорогу
В пятницу, 8 октября, днем в Ярвамаа в поселке Аравете произошло ДТП, когда на одном перекрестке не смогли поделить дорогу грузовик Scania и легковой автомобиль BMW.
В пятницу, 8 октября, днем в Ярвамаа в поселке Аравете произошло ДТП, когда на одном перекрестке не смогли поделить дорогу грузовик Scania и легковой автомобиль BMW.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сегодня уточнила, что вчерашнее ДТП произошло около 15 часов в Аравете, действительно столкнулись грузовик и легковой автомобиль. "Люди не пострадали и водителя обратятся в страховую компанию", - добавила она.