Картина дня: печальный рекорд, перспектива освобождения педофила и тяжелое ДТП

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению детоубийца вновь разгуливает на свободе

В среду Postimees напомнил о первой и последней казни в свободной Эстонии в 1991 году, когда прошла казнь убийцы Рейна Орусте. Жестокий убийца-педофил Василий Очкаленко тоже мог быть расстрелен, но начавшаяся в начале 1990-х годов европеизация Эстонии сделала возможным, что наказание человеку, приговоренному к смертной казни в 1993 году, было в 1997 году заменено президентом Леннартом Мери на пожизненное тюремное заключение. Читать далее...

Тяжелое столкновение двух автомобилей: один человек скончался на месте

В субботу, 9 октября, в 11.40 в Вильянди на перекрестке улиц Ваксали и Техника произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия. Читать далее...

Печальный рекорд: в Эстонии прибавилось 1068 зараженных, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1068. Читать далее...

Начало вакцинации от гриппа снова сопровождается неразберихой

Еще в четверг утром действовало правило, что этой осенью пожилых людей будут бесплатно вакцинировать от гриппа только в домах призрения и центрах семейной медицины, но уже к вечеру стало ясно, что такая же возможность будет распространена на аптеки, частные клиники и инфекционные кабинеты. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Помашем ей фонариком…

Нынешняя неделя стала последней для президента Эстонии Керсти Кальюлайд на посту главы государства. Уже в понедельник она встретит на Тоомпеа Алара Кариса и проводит его в здание парламента, где сложит с себя полномочия и станет свидетелем принесения присяги новым президентом республики. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 "С Михаилом выбери меня!"

На кону приблизительно всё, рейтинги не обещают ничего хорошего, конкуренты строят свою предвыборную стратегию, обещая очистить от тебя площадку, как от какой-то пыли под ногами, за спиной многолетнее правление в столице и очень не хочется им с кем-то делиться. Поэтому в бой брошены все ресурсы. Читать далее...

Дело об изнасиловании: бывшему высокопоставленному еврочиновнику из Эстонии ужесточили наказание

Суд второй инстанции в Бельгии ужесточил приговор, вынесенный работавшему в Европейской комиссии эстонскому чиновнику Маргусу Рахуоя, за изнасилование и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Читать далее...

Вне дома: вас тоже ждут в ресторане в Кейла-Йоа, где принимали французскую графиню, винодела и гурмана

Когда за час до начала ужина управляющий рестораном замка Фалль предложил мне выпить кофе, кстати, кофе был отличный, то я обратила внимание на чашку. Она была совсем не из тончайшего, почти прозрачного фарфора, как можно было подумать, а вполне себе крепкая, которую совсем не страшно держать в руках. Однако форма ее ручки была необычна, а блюдце напоминало распустившийся кружевной цветок, и я в который раз подумала: как повезло замку с хозяином. И как повезло хозяину с замком. Читать далее...

Германия внесла Эстонию в список стран с высоким риском заражения

Эстония с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Читать далее...

ФОТО 〉 «Нет, это не в Lidl»: перед введением чрезвычайного положения в Латвии образовались очереди на вакцинацию