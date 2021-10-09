Картина дня: печальный рекорд, перспектива освобождения педофила и тяжелое ДТП
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 октября.
В среду Postimees напомнил о первой и последней казни в свободной Эстонии в 1991 году, когда прошла казнь убийцы Рейна Орусте. Жестокий убийца-педофил Василий Очкаленко тоже мог быть расстрелен, но начавшаяся в начале 1990-х годов европеизация Эстонии сделала возможным, что наказание человеку, приговоренному к смертной казни в 1993 году, было в 1997 году заменено президентом Леннартом Мери на пожизненное тюремное заключение. Читать далее...
В субботу, 9 октября, в 11.40 в Вильянди на перекрестке улиц Ваксали и Техника произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1068. Читать далее...
Еще в четверг утром действовало правило, что этой осенью пожилых людей будут бесплатно вакцинировать от гриппа только в домах призрения и центрах семейной медицины, но уже к вечеру стало ясно, что такая же возможность будет распространена на аптеки, частные клиники и инфекционные кабинеты. Читать далее...
Нынешняя неделя стала последней для президента Эстонии Керсти Кальюлайд на посту главы государства. Уже в понедельник она встретит на Тоомпеа Алара Кариса и проводит его в здание парламента, где сложит с себя полномочия и станет свидетелем принесения присяги новым президентом республики. Читать далее...
На кону приблизительно всё, рейтинги не обещают ничего хорошего, конкуренты строят свою предвыборную стратегию, обещая очистить от тебя площадку, как от какой-то пыли под ногами, за спиной многолетнее правление в столице и очень не хочется им с кем-то делиться. Поэтому в бой брошены все ресурсы. Читать далее...
Суд второй инстанции в Бельгии ужесточил приговор, вынесенный работавшему в Европейской комиссии эстонскому чиновнику Маргусу Рахуоя, за изнасилование и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Читать далее...
Когда за час до начала ужина управляющий рестораном замка Фалль предложил мне выпить кофе, кстати, кофе был отличный, то я обратила внимание на чашку. Она была совсем не из тончайшего, почти прозрачного фарфора, как можно было подумать, а вполне себе крепкая, которую совсем не страшно держать в руках. Однако форма ее ручки была необычна, а блюдце напоминало распустившийся кружевной цветок, и я в который раз подумала: как повезло замку с хозяином. И как повезло хозяину с замком. Читать далее...
Эстония с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Читать далее...
В пятницу и субботу в Латвии около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность населения, сообщили в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения страны. Пользователи социальных сетей тем временем уже делятся фотографиями очередей на прививку. Читать далее...