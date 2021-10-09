Картина дня: тяжелое ДТП, безрадостные прогнозы по коронавирусу и бездомные в морге
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 октября.
В среду Postimees напомнил о первой и последней казни в свободной Эстонии в 1991 году, когда прошла казнь убийцы Рейна Орусте. Жестокий убийца-педофил Василий Очкаленко тоже мог быть расстрелен, но начавшаяся в начале 1990-х годов европеизация Эстонии сделала возможным, что наказание человеку, приговоренному к смертной казни в 1993 году, было в 1997 году заменено президентом Леннартом Мери на пожизненное тюремное заключение. Читать далее...
В субботу, 9 октября, в 11.40 в Вильянди на перекрестке улиц Ваксали и Техника произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1068. Читать далее...
Как заявляет Министерство социальных дел, в течение октября государство хотело достичь отметки в 70% взрослых, вакцинированных хотя бы одной дозой. Однако темп вакцинации настолько низок, что нынешний уровень сопоставим с временем, когда производители вакцин испытывали трудности с производством и поставками. Читать далее...
Еще в четверг утром действовало правило, что этой осенью пожилых людей будут бесплатно вакцинировать от гриппа только в домах призрения и центрах семейной медицины, но уже к вечеру стало ясно, что такая же возможность будет распространена на аптеки, частные клиники и инфекционные кабинеты. Читать далее...
Нынешняя неделя стала последней для президента Эстонии Керсти Кальюлайд на посту главы государства. Уже в понедельник она встретит на Тоомпеа Алара Кариса и проводит его в здание парламента, где сложит с себя полномочия и станет свидетелем принесения присяги новым президентом республики. Читать далее...
На кону приблизительно всё, рейтинги не обещают ничего хорошего, конкуренты строят свою предвыборную стратегию, обещая очистить от тебя площадку, как от какой-то пыли под ногами, за спиной многолетнее правление в столице и очень не хочется им с кем-то делиться. Поэтому в бой брошены все ресурсы. Читать далее...
Суд второй инстанции в Бельгии ужесточил приговор, вынесенный работавшему в Европейской комиссии эстонскому чиновнику Маргусу Рахуоя, за изнасилование и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Читать далее...
Когда за час до начала ужина управляющий рестораном замка Фалль предложил мне выпить кофе, кстати, кофе был отличный, то я обратила внимание на чашку. Она была совсем не из тончайшего, почти прозрачного фарфора, как можно было подумать, а вполне себе крепкая, которую совсем не страшно держать в руках. Однако форма ее ручки была необычна, а блюдце напоминало распустившийся кружевной цветок, и я в который раз подумала: как повезло замку с хозяином. И как повезло хозяину с замком. Читать далее...
Эстония с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Читать далее...
В пятницу и субботу в Латвии около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность населения, сообщили в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения страны. Пользователи социальных сетей тем временем уже делятся фотографиями очередей на прививку. Читать далее...
Крупнейшая некогда фармацевтическая компания Эстонии GSK Eesti OÜ на сегодня практически прекратила свою деятельность в стране и передала фармацевтический портфель третьим лицам. Читать далее...
Сегодня партия "Отечество" образовала человеческую цепочку вокруг здания Таллиннской городской управы. Эта акция является частью 100-часового пикета, который партия проводит на этой неделе. Читать далее...
В сентябре муниципальная полиция получила сообщение о том, что подъезд старого морга Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави в Таллинне облюбовали бездомные. Во время проверки на месте находился один человек, с которым побеседовали инспекторы и разъяснили ему, что ночевка и проживание здесь не разрешены. Читать далее...