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  • Тревожный инцидент: ученик пришел в школу с ножом

Тревожный инцидент: ученик пришел в школу с ножом

Nuga (pilt on illustratiivne) ФОТО: Elmo Riig

Учащийся сааремаской основной школы Асте в четверг принес в здание школы кухонный нож, взятый из дома, пишет Saarte Hääl.

«Случай был разрешен мирным путем», - подтвердила директор школы Ульви Валге.

Однако сотрудники школы счел, что с молодым человеком, который пронес острый предмет в школу, стоило бы поговорить полиции. У него забрали нож и передали прибывшему в школу патрулю.

Офицер полиции Курессааре Кент Пуйестеэ сказал, что полицейские поговорили с ребенком и объясняли, какие предметы разрешены в школе, а какие - запрещены.

«С родителями также связались, чтобы выяснить причины инцидента, в том числе то, как нож попал в руки ребенка», - сказал Пуйестеэ.

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