Тревожный инцидент: ученик пришел в школу с ножом

«Случай был разрешен мирным путем», - подтвердила директор школы Ульви Валге.

Однако сотрудники школы счел, что с молодым человеком, который пронес острый предмет в школу, стоило бы поговорить полиции. У него забрали нож и передали прибывшему в школу патрулю.

Офицер полиции Курессааре Кент Пуйестеэ сказал, что полицейские поговорили с ребенком и объясняли, какие предметы разрешены в школе, а какие - запрещены.