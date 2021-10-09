Тревожный инцидент: ученик пришел в школу с ножом
Учащийся сааремаской основной школы Асте в четверг принес в здание школы кухонный нож, взятый из дома, пишет Saarte Hääl.
Учащийся сааремаской основной школы Асте в четверг принес в здание школы кухонный нож, взятый из дома, пишет Saarte Hääl.
«Случай был разрешен мирным путем», - подтвердила директор школы Ульви Валге.
Однако сотрудники школы счел, что с молодым человеком, который пронес острый предмет в школу, стоило бы поговорить полиции. У него забрали нож и передали прибывшему в школу патрулю.
Офицер полиции Курессааре Кент Пуйестеэ сказал, что полицейские поговорили с ребенком и объясняли, какие предметы разрешены в школе, а какие - запрещены.
«С родителями также связались, чтобы выяснить причины инцидента, в том числе то, как нож попал в руки ребенка», - сказал Пуйестеэ.