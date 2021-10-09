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Еще одна европейская страна приостановила использование вакцины Moderna

Вакцина Moderna. ФОТО: Dado Ruvic

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.

"Поскольку на территории достаточно вакцины Pfizer, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", - говорится в заявлении.

Еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.

"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.

Финляндия также отказалась от вакцины Moderna. Это связанно с исследованием, которое показывает возможность проблем с сердцем после вакцинации этой вакциной у мужчин до 30-летнего возраста.

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