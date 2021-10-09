Еще одна европейская страна приостановила использование вакцины Moderna

Одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.

"Поскольку на территории достаточно вакцины Pfizer, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", - говорится в заявлении.

Еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.

"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.