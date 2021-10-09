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Галерея ⟩ Таллиннскую мэрию сегодня окружила живая цепь

Сегодня партия "Отечество" образовала человеческую цепочку вокруг здания Таллиннской городской управы. Эта акция является частью 100-часового пикета, который партия проводит на этой неделе.

По данным партии, в живой цепочке приняли участие 100 человек.

В четверг "Отечество" начало 100-часовой пикет перед зданием столичной мэрии, призывая положить конец единовластию Центристской партии в Таллинне.

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