Галерея ⟩ Таллиннскую мэрию сегодня окружила живая цепь
Сегодня партия "Отечество" образовала человеческую цепочку вокруг здания Таллиннской городской управы. Эта акция является частью 100-часового пикета, который партия проводит на этой неделе.
Сегодня партия "Отечество" образовала человеческую цепочку вокруг здания Таллиннской городской управы. Эта акция является частью 100-часового пикета, который партия проводит на этой неделе.
По данным партии, в живой цепочке приняли участие 100 человек.
В четверг "Отечество" начало 100-часовой пикет перед зданием столичной мэрии, призывая положить конец единовластию Центристской партии в Таллинне.