Фишер: если темп сохранится, через месяц у нас будет "красный" уровень кризиса

При нынешних темпах вакцинации к началу ноября мы окажемся в ситуации, когда за день не будет добавляться ни одного нового вакцинированного. На прошлой неделе в Эстонии было сделано 3086 первичных прививок вакцины. Похожая ситуация была в декабре и январе прошлого года, когда поставки вакцины были значительно ниже, чем сейчас.

Член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер вздыхает, когда ее спрашивают, не случится ли у нас к ноябрю снова коронакризис. «Я читала в Postimees, что в больницах уже тяжело, и если вакцинация полностью замедлится, уровень инфицирования не начнет падать. Люди словно идут путем естественного коллективного иммунитета, который, как известно, обходится очень дорого», - говорит ученая.

На данный момент вирус в основном разносят молодые люди, но, по словам Фишер, их догоняют и другие возрастные группы. Например, она указала, что за последние семь дней коронавирусом заразилось более одного процента всех 10–14-летних детей. "За семь дней... Это все-таки очень много", - добавила Фишер.

Если прогноз сбудется сейчас и будет также высокий уровень инфицирования, увеличится ли за пару недель количество людей, нуждающихся в стационарном лечении? По мнению Фишер, это вполне вероятно. «Еще я заметила, что все показатели за месяц увеличились вдвое - как среднее количество госпитализаций, так и средний уровень инфицирования, - отметила она. - Если мы продолжим в том же темпе, то через месяц мы увеличимся вдвое по сравнению с нынешним, и тогда мы будем в красном кризисе».

Вирус пока никуда не отступает

Руководитель отдела исследования сточных вод и профессор Тартуского университета Танель Тенсон признал, что новое исследование не показывает ничего хорошего. «По карте, которая будет завершена в ближайшее время, видно, что сейчас мест с высоким уровнем вируса больше, чем на прошлой неделе. Мы опять сделали шаг к более высокому уровню вируса», - сказал Тенсон.

Если посмотреть на весь индекс Эстонии, то рост не очень резкий. По словам ученого, очевидно, что вирус распространяется по стране, и исследование создает такую ​​же картину, как и в феврале. «В феврале мы увидели в исследовании, что основной рост прошел, а чуть позже это увеличение отразилось и на официальной статистике», - напомнил он.

Есть ли сейчас признаки того, что, по крайней мере, на юге Эстонии вспышка коронавируса отступает? По словам Тенсона, вирус пока никуда не ушел. «В Южной Эстонии все еще наблюдается рост, конечно, сейчас он немного меньше - я могу сказать, что в Южной Эстонии стабильно высокий уровень вируса», - пояснил Тенсон.