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Фишер: если темп сохранится, через месяц у нас будет "красный" уровень кризиса

Вакцина от коронавируса. ФОТО: Tairo Lutter

Как заявляет Министерство социальных дел, в течение октября государство хотело достичь отметки в 70% взрослых, вакцинированных хотя бы одной дозой. Однако темп вакцинации настолько низок, что нынешний уровень сопоставим с временем, когда производители вакцин испытывали трудности с производством и поставками. Кроме того, по данным исследования сточных вод, эпидемиологическая ситуация очень плохая и стабилизации нигде не наблюдается, пишет Postimees.

При нынешних темпах вакцинации к началу ноября мы окажемся в ситуации, когда за день не будет добавляться ни одного нового вакцинированного. На прошлой неделе в Эстонии было сделано 3086 первичных прививок вакцины. Похожая ситуация была в декабре и январе прошлого года, когда поставки вакцины были значительно ниже, чем сейчас.

Член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер вздыхает, когда ее спрашивают, не случится ли у нас к ноябрю снова коронакризис. «Я читала в Postimees, что в больницах уже тяжело, и если вакцинация полностью замедлится, уровень инфицирования не начнет падать. Люди словно идут путем естественного коллективного иммунитета, который, как известно, обходится очень дорого», - говорит ученая.

На данный момент вирус в основном разносят молодые люди, но, по словам Фишер, их догоняют и другие возрастные группы. Например, она указала, что за последние семь дней коронавирусом заразилось более одного процента всех 10–14-летних детей. "За семь дней... Это все-таки очень много", - добавила Фишер.

Если прогноз сбудется сейчас и будет также высокий уровень инфицирования, увеличится ли за пару недель количество людей, нуждающихся в стационарном лечении? По мнению Фишер, это вполне вероятно. «Еще я заметила, что все показатели за месяц увеличились вдвое - как среднее количество госпитализаций, так и средний уровень инфицирования, - отметила она. - Если мы продолжим в том же темпе, то через месяц мы увеличимся вдвое по сравнению с нынешним, и тогда мы будем в красном кризисе».

Вирус пока никуда не отступает

Руководитель отдела исследования сточных вод и профессор Тартуского университета Танель Тенсон признал, что новое исследование не показывает ничего хорошего. «По карте, которая будет завершена в ближайшее время, видно, что сейчас мест с высоким уровнем вируса больше, чем на прошлой неделе. Мы опять сделали шаг к более высокому уровню вируса», - сказал Тенсон.

Если посмотреть на весь индекс Эстонии, то рост не очень резкий. По словам ученого, очевидно, что вирус распространяется по стране, и исследование создает такую ​​же картину, как и в феврале. «В феврале мы увидели в исследовании, что основной рост прошел, а чуть позже это увеличение отразилось и на официальной статистике», - напомнил он.

Есть ли сейчас признаки того, что, по крайней мере, на юге Эстонии вспышка коронавируса отступает? По словам Тенсона, вирус пока никуда не ушел. «В Южной Эстонии все еще наблюдается рост, конечно, сейчас он немного меньше - я могу сказать, что в Южной Эстонии стабильно высокий уровень вируса», - пояснил Тенсон.

Ученый пояснил, что во второй неделе сентября в Харьюмаа начался рост, и теперь в пробах наблюдается резкое увеличение количества вируса. «Именно в Харьюмаа вирус находится на очень высоком уровне», - добавил Тенсон.

«Хотя к последней неделе сентября Ида-Вирумаа еще хорошо противостоял коронавирусу , на прошлой неделе стало ясно, что в Ида-Виру происходит резкий раст», - отметил руководитель исследования. Например, в Хаапсалу, Лихула и Тори показатель находится на среднем уровне.

«Если Хийумаа все время был чистым, то на этой неделе также есть сигнал», - сказал Тенсон, добавив, что это первый раз за несколько недель, когда там был обнаружен вирус.

«Вирус уже находится на довольно приличном уровне на Хийумаа, средний уровень также в Курессааре, на Сааремаа», - сказал Тенсон, добавив: "Сейчас остается надежда, что вирус не будет распространяться слишком быстро, но признаков стабилизации нет вообще".

Уже одна доза помогает

На вопрос, поможет ли даже однократная доза в сегодняшней вирусной ситуации, Фишер ответила, что определенно поможет. «Не стоит махать рукой, этот шаг нужно сделать. Чем дольше вы откладываете, тем больше у вас шансов заразиться», - объяснила Фишер. Уже одна доза, по ее словам, помогает против инфекции, а вторая обеспечивает еще лучшую защиту.

Кроме того, Фишер указывает, что, учитывая высокую распространенность инфекции и долю невакцинированных людей, невакцинированные люди в особенности должны воздерживаться от контактов. «Риск серьезного протекания заболевания у них намного выше, чем у вакцинированных», - добавила она

Профессор вирусологии Тартуского университета и член научного совета Андрес Меритс сказал Postimees, что курс вакцинации начинается с первой дозы и является очень необходимым средством борьбы в условиях кризиса Covid-19.

«С объективной точки зрения, вакцина Moderna обеспечивает максимальную защиту, - сказал Меритс, подчеркнув, что другие вакцины также хороши. - Modern дает гораздо более сильную защиту после первой дозы, чем, например, Pfizer».

Согласно нескольким исследованиям, первая доза вакцины Moderna обеспечивает 75-85 процентов защиты, в случае Pfizer она остается на уровне 50 процентов, добавил Меритс. «Безусловно, имеет смысл получить первую дозу, и на самом деле иммунная защита очень хороша в случае всех вакцина, но в случае Moderna она просто возникает быстрее, чем с другими», - добавил Меритс

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