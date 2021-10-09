Фишер: если темп сохранится, через месяц у нас будет "красный" уровень кризиса
Как заявляет Министерство социальных дел, в течение октября государство хотело достичь отметки в 70% взрослых, вакцинированных хотя бы одной дозой. Однако темп вакцинации настолько низок, что нынешний уровень сопоставим с временем, когда производители вакцин испытывали трудности с производством и поставками. Кроме того, по данным исследования сточных вод, эпидемиологическая ситуация очень плохая и стабилизации нигде не наблюдается, пишет Postimees.