Фото ⟩ Микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с минивэном
В субботу, 9 октября, днем в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения двух автомобилей в больницу попал один человек.
В субботу, 9 октября, днем в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения двух автомобилей в больницу попал один человек.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера в 14.35 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 29-ом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева микроавтобус Nissan Primastar, за рулем которого был 67-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу минивэном Volkswagen Sharan, за рулем которого был 38-летний мужчина. 37-летняя пассажирка Volkswagen была доставлена в Ракверескую больницу.
По данным Virumaa Teataja, в результате столкновения машины вылетели в кювет, микроавтобус также врезался в небольшое дерево. Водители были трезвы и у них есть водительские права. На месте происшествия движение было некоторое время нарушено из-за разлетевшихся по дороге деталей автомобилей.