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Фото ⟩ Микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с минивэном

Место ДТП. ФОТО: Ain Liiva

В субботу, 9 октября, днем в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения двух автомобилей в больницу попал один человек.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера в 14.35 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 29-ом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева микроавтобус Nissan Primastar, за рулем которого был 67-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу минивэном Volkswagen Sharan, за рулем которого был 38-летний мужчина. 37-летняя пассажирка Volkswagen была доставлена в Ракверескую больницу.

По данным Virumaa Teataja, в результате столкновения машины вылетели в кювет, микроавтобус также врезался в небольшое дерево. Водители были трезвы и у них есть водительские права. На месте происшествия движение было некоторое время нарушено из-за разлетевшихся по дороге деталей автомобилей.

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