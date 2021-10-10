Фото ⟩ Микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с минивэном

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера в 14.35 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 29-ом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева микроавтобус Nissan Primastar, за рулем которого был 67-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу минивэном Volkswagen Sharan, за рулем которого был 38-летний мужчина. 37-летняя пассажирка Volkswagen была доставлена в Ракверескую больницу.