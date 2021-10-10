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  • «Ты девушка-охранник?»: в пандемию потеряла работу в отеле, но нашла себя

«Ты девушка-охранник?»: в пандемию потеряла работу в отеле, но нашла себя

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Был один случай, я работала в офисе, и в здание зашел пьяный мужчина. Я ему сказала, что дальше нельзя. Он сначала не послушал, не обратил внимания. Подумал, просто девушка на ресепшене сидит. Я встала и вышла к нему, он увидел форму охранника. Я говорю: "Покиньте, пожалуйста, здание, потому что вы тут не работаете и вы в нетрезвом виде". И он так посмотрел: "Ты девушка-охранник?". Он, видимо, подумал, если девушка так уверенно вышла к нему, на что она еще способна? Тогда он остановился и ушел. ​

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23-летняя Санте Петринчике не считает свою должность мужской и не боится непредвиденных ситуаций на работе.

Почему именно охранник? 

В эту фирму я попала, когда начался коронавирус. Это уже была вторая волна осенью. Я потеряла работу, так как работала в отеле. Начала думать, что мне делать дальше, и увидела объявление на должность охранника. Для меня это был вызов самой себе. Я скинула CV, и мне перезвонили в течение двух часов. Меня взяли на работу охранником на ресепшене.

Я решила попробовать и доказать другим и себе, что всегда можно поменять свою сферу деятельности.

Я прошла курсы, получила сертификат охранника и начала работать. 

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