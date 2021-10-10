«Вооруженные люди в масках выломали дверь»: житель Эстонии обвиняет полицию в незаконном вторжении в дом

«Вооруженные люди в масках выломали дверь»: житель Эстонии обвиняет полицию в незаконном вторжении в домПолиция: он скрывал объявленного в розыск
Председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд в субботу, 9 октября, опубликовал на своей странице в соцсетях рассказ редактора газеты Rahvuslik Teataja Яана Хатто, как в его дом якобы без оснований ворвались сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция, комментируя это заявление, сказала, что обыск был проведен на законных основания и на самом деле Хатто скрывал в своем доме объявленного в розыск Меэлиса Калдалу.