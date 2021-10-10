«Вооруженные люди в масках выломали дверь»: житель Эстонии обвиняет полицию в незаконном вторжении в дом

В публикации Вооглайда говорится, что около полудня 5 октября сотрудники группы быстрого реагирования ворвались в дом Хатто, который также является редакцией газеты, в Рапламаа в деревне Велизе. «Вооруженные люди в масках выломали дверь, в Хатто целились из оружия, ему приказали лечь на пол, надели наручники, а в доме был начат обыск, в том числе с помощью полицейских собак», - пишет Вооглайд.

По его словам, Хатто продержали в наручниках более пяти часов, на протяжении которых он находился под постоянным наблюдением одного вооруженного полицейского в маске. «Во время обыска в потолке на втором этаже была пробита дыра, чтобы попасть на чердак, также была сломана дверь находящийся в отдалении от дома сауны», - продолжает он, отмечая, что на место даже был отправлен наделавший много шума вертолет.

«По словам организаторов, операция проводилась с целью найти Меэлиса Калдалу, которого не было у Хатто. На мой взгляд, это совершенно непонятное превышение власти, и остается вопрос, какая цель у такого превышения власти. Остается также вопрос, так ли делаются дела в Эстонской Республике и может ли кто-то из нас так себя вести в отношении кого-либо?» - пишет Вооглайд, предлагая послушать записанные накануне рассказ Хатто.

«Прискорбно видеть, как Яан пытается создать впечатление, что к нему пришли без оснований, даже несмотря на то, что он скрывал в своем доме разыскиваемого человека, который ему очень хорошо знаком», - прокомментировала полиция опубликованное в соцсетях видео.

Полиция подтвердила, что действительно 5 октября Лыунаская префектура провела обыск на территории недвижимости Яана в Рапламаа, чтобы поймать разыскиваемого Меэлиса Калдалу. «К сожалению, владелец собственности Яан отказался сотрудничать с полицией и не согласился открыть дверь, поэтому полиции пришлось применить силу, чтобы проникнуть во владения, поскольку было известно, что разыскиваемый человек может там скрываться», - объяснили в Лыунаской префектуре.

В доме были найдены личные вещи объявленного в розыск

По словам полиции, в ходе обыска было получено подтверждение, что Калдалу там скрывался, поскольку там были обнаружены различные принадлежащие ему личные вещи. «Также на месте выяснилось, что Калдалу покинул дом перед обыском. Не зная, что идет обыск, он возвращался в дом Яана, но издалека заметив полицию, он убежал обратно в лес. Однако и беглец Калдалу не остался незамеченным полицией», - уточняют стражи порядка.

На помощь в поисках беглеца на место был вызван вертолет и Калдалу был пойман. На данный момент с разрешения суда он взят под стражу.

Калдалу объявили в розыск весной этого года, так как он уклонялся от судебного производства по судебному делу, связанному с грубым нарушением общественного порядка. Напомним, что четыре года назад он грозился взорвать Тартускую студию ERR.