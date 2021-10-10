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В Эстонии прибавилось 815 зараженных
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Коронаотделение в больнице. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 815. 

Среди новых заразившихся 550 человек не были вакцинированы, а 265 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 10 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 205 человек. Всего в больницах находится 255 пациентов с коронавирусом, из них 173 человек (67,8%) не были вакцинированы, у 82 человек (32,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Новых случаев смертей не зарегистрировано.

За сутки ввели 2047 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 387 772 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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