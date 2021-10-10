Мошенница из Эстонии втянула в свою схему несовершеннолетнюю дочь своей подруги
Этой осенью в Пайдеском доме суда рассматривалось дело женщины, которая уже второй раз за этот год обвинялась в компьютерном мошенничестве.
Этой осенью в Пайдеском доме суда рассматривалось дело женщины, которая уже второй раз за этот год обвинялась в компьютерном мошенничестве.
Было установлено, что женщина, имея через интернет-банк доступ к счету другого лица, в начале этого года совершила перевод (380 евро) на банковский счет несовершеннолетней дочери своей подруги, пишет Järva Teataja.
Она также оформила на другого человека кредитный договор на сумму 6911 евро, а 6500 евро из этой суммы она пыталась перевести на счет дочери своей подруги.
Женщина признала свою вину в содеянном и была приговорена к условному сроку в полтора года с испытательным сроком в тот же период.
В рамках гражданского иска она должна возместить потерпевшему 380 евро. Также она должна будет покрыть расходы на защиту в 98,4 евро.