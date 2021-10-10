Вс, 10.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Мошенница из Эстонии втянула в свою схему несовершеннолетнюю дочь своей подруги

Мошенница из Эстонии втянула в свою схему несовершеннолетнюю дочь своей подруги

Евро. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Этой осенью в Пайдеском доме суда рассматривалось дело женщины, которая уже второй раз за этот год обвинялась в компьютерном мошенничестве.

Было установлено, что женщина, имея через интернет-банк доступ к счету другого лица, в начале этого года совершила перевод (380 евро) на банковский счет несовершеннолетней дочери своей подруги, пишет Järva Teataja.

Она также оформила на другого человека кредитный договор на сумму 6911 евро, а 6500 евро из этой суммы она пыталась перевести на счет дочери своей подруги.

Женщина признала свою вину в содеянном и была приговорена к условному сроку в полтора года с испытательным сроком в тот же период.

В рамках гражданского иска она должна возместить потерпевшему 380 евро. Также она должна будет покрыть расходы на защиту в 98,4 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back