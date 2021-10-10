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Врачи ФРГ критикуют отмену бесплатных тестов на коронавирус

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В Германии профсоюз врачей Marburger Bund, насчитывающий 128 000 членов, выступил с критикой отмены бесплатных тестов на коронавирус, вступающей в силу в стране с 11 октября, передает DW.

"Платные тесты на коронавирус приведут к тому, что в будущем меньше людей с симптомами (заражения коронавирусом - прим.ред.) будут делать эти тесты", - заявила глава профсоюза Сюзанне Йона в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в воскресенье, 10 октября. "Это - лазейка для дальнейшего распространения вируса", - добавила эксперт.

Со своей стороны, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает отмену бесплатных тестов на коронавирус разумной мерой. "Отмена бесплатных тестов - дань честности по отношению к налогоплательщикам", - указал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Шпан отметил также, что бесплатные тесты по-прежнему будут проводить в домах по уходу за пожилыми и немощными людьми, больницах, школах и на рабочем месте.

Платные тесты как средство повысить число привитых

По мнению эксперта Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам здравоохранения Карла Лаутербаха, платные тесты приведут к тому, что многие жители ФРГ все же решат сделать прививку - "чтобы избежать необходимости регулярно делать тесты".

7 октября Институт имени Роберта Коха (RKI) опубликовал данные, согласно которым уровень вакцинации населения Германии может составлять до 80%, превосходя имевшиеся к тому времени оценки. Доля взрослого населения, сделавшая как минимум одну прививку, по этим данным, достигает в ФРГ 84%.

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