В понедельник начинается предварительное и электронное голосование на местных выборах

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, все обладающие правом голоса избиратели приглашаются к участию в выборах.

«Мы приложили усилия, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, каждый получил возможность безопасно отдать свой голос. По сравнению с прошлыми выборами, в период предварительного голосования будет открыто в три раза больше избирательных участков, что позволит обеспечить рассредоточение людей. Все работающие на избирательных участках люди будут использовать средства индивидуальной защиты, и мы ждем того же от избирателей, - сказал Лелло. – На избирательных участках не будут проверять, вакцинирован ли человек, однако мы просим носить маску. При необходимости маска будет выдана на месте».

«Каждый сможет выбрать удобный для себя способ голосования: на парковках крупнейших торговых центров и Центрального рынка будет возможность проголосовать на свежем воздухе. Открытые в торговых центрах избирательные участки позволят обеспечить рассредоточение людей, - добавил Лелло. – Заболевшие коронавирусом или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в пятницу, субботу или воскресенье. Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом – электронно».

Неделя выборов начнется в понедельник, 11 октября, и завершится в воскресенье, 17 октября.

Электронное голосование продлится с 9.00 понедельника, 11 октября, до 20.00 субботы, 16 октября на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права.

Где можно проголосовать?

С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на любом избирательном участке местного самоуправления при торговых и прочих центрах вне зависимости от места жительства. В 2021 году в Таллинне будет открыт 31 такой участок. На любом из участков предварительного голосования с понедельника по четверг смогут отдать голос избиратели всех округов. Эти участки будут работать в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах, что позволит сделать участие в голосовании максимально удобным. В Таллинне в этот раз будет открыто в три раза больше участков для предварительного голосования, чем во время прошлых муниципальных выборов, когда их было всего девять.

Список избирательных участков для предварительного голосования, которые будут работать с 12.00 до 20.00 в период с 11 по 14 октября, можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Predvaritelnoe-golosovanie-na-uchastkah-pri-torgovyh-i-prochih-tsentrah