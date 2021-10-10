В понедельник начинается предварительное и электронное голосование на местных выборах
С понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября, на муниципальных выборах в Таллинне можно будет проголосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства, будет открыт 31 участок. Помимо избирательных участков, которые будут работать в помещениях, можно будет проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не будет осуществляться проверка Covid-сертификатов.