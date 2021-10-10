Коронавирус в Силах обороны: заражены 30 кадровых военных и 11 срочников

По словам главного врача Сил обороны Тарго Лусти, по состоянию на пятницу в армии зараженных коронавирусом насчитывалось 30 кадровых военных и 11 призывников, в изоляции 37 кадровых военнослужащих и 21 срочник.

"Если в целом по Эстонии показатель зараженности коронавирусом на прошлой неделе показывал тенденцию роста, то в Силах обороны он последние две недели остается стабильным", - сказал подполковник Лусти.