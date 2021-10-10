Коронавирус в Силах обороны: заражены 30 кадровых военных и 11 срочников
В Силах обороны коронавирус установлен у 30 кадровых военных и у 11 военнослужащих-срочников.
В Силах обороны коронавирус установлен у 30 кадровых военных и у 11 военнослужащих-срочников.
По словам главного врача Сил обороны Тарго Лусти, по состоянию на пятницу в армии зараженных коронавирусом насчитывалось 30 кадровых военных и 11 призывников, в изоляции 37 кадровых военнослужащих и 21 срочник.
"Если в целом по Эстонии показатель зараженности коронавирусом на прошлой неделе показывал тенденцию роста, то в Силах обороны он последние две недели остается стабильным", - сказал подполковник Лусти.
По его словам, по состоянию на пятницу по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса иммунизировано почти 97 процентов состава Сил обороны, это отражают и показатели зараженных и изолированных.