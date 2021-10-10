Граница Польши и Беларуси: режим ЧП убивает местный туризм

Мало кто знает о том, что на северо-востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, в деревне Крушиняны живет небольшая татарская община. Зарабатывая на жизнь, в основном, туризмом, члены этой мусульманской общины страдают из-за введенного Варшавой режима чрезвычайного положения.

Недавно Польша еще на 60 дней продлила 30-дневное чрезвычайное положение, введенное в начале сентября в трехкилометровой полосе вдоль границы с Беларусью. До его отмены эту зону запрещено посещать людям, не имеющим польского гражданства или постоянного вида на жительство. Правительство Польши заявило, что, продлив режим ЧП еще на два месяца, оно надеется сократить число "нелегальных пересечений границы". Речь, прежде всего, идет о мигрантах, в основном, из стран Ближнего Востока, которых белорусские пограничники нелегально переправляют на территорию Польши.

В запретной зоне оказалась и мечеть в Крушинянах, и сама деревня - традиционные деревянные дома на фоне идиллических пейзажей - теперь практически отрезана от остальной страны.

"В Крушиняны больше не приезжают туристы, а это значит, что доходы жителей деревни резко сократились", - говорит Артем Грабан, эксперт по вопросам миграции из университета Варшавы.

Деревни на границе опустели без туристов

Соседняя с Крушинянами деревня Бохоники, где также живут члены татарской общины, открыта для туристов - но их число заметно сократилось. Владелец ресторанчика в деревне рассказывает, что после введения в сентябре чрезвычайного положения его доход был стабильным - но только благодаря тому, что больше никто не мог приехать в соседние Крушиняны. К мигрантам, попавшим в западню на польско-белорусской границе после введения режима ЧП, мужчина относится с состраданием. "Мы собираем для этих бедных людей одежду, еду, одеяла, - рассказывает он корреспонденту DW, - но нам самим приходится нелегко из-за оттока туристов".

Дорота Ковальская управляет маленькой гостиницей и рестораном в деревне Буды, расположенной в пяти километрах от запретной зоны. Она говорит, что многие туристы из Западной Европы аннулировали бронирование. "У меня есть еще один бизнес в Варшаве, поэтому я в какой-то степени могу покрыть убытки, но большинству местных жителей приходится нелегко", - говорит женщина.

Сейчас в Будах тихо: три ресторана, в которых обычно обедают и ужинают туристы, пустуют, нет гостей и в маленьких семейных пансионах. Местные жители говорят, что еще никогда конец сезона не был таким тихим - тем более, что погода в регионе непривычно теплая.

"Агротуризм пострадал очень сильно, - сокрушается Ярмила Рыбицкая - активистка, работающая на границе с закрытой зоной. - Многие местные фермеры и агротуристы хотят помочь мигрантам - в основном, из чувства сострадания к ближнему, но и потому, что пограничный кризис очень плохо сказывается на бизнесе".