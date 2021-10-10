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На рынке в Кингисеппе незаконно торговали эстонской сметаной

Эстонские молочные продукты. Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Жительницу города Кингисепп Ленобласти признали виновной в торговле санкционными продуктами питания.

Как стало известно 47news, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 октября принял решение административно наказать 23-летнюю предпринимательницу из Кингисеппа за торговлю санкционными продуктами. Иск к бизнесвумен подала Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Еще 28 мая представители таможенного ведомства провели рейд по торговым точкам на городском рынке на улице Воровского в Кингисеппе. Их внимание на ярмарке привлек один из павильонов. В нем они нашли сыр, сметану и сливочное масло из Эстонии и Финляндии. Таможенники были удивлены такому продовольственному набору, так как знали, что в отношении этой продукции введены отдельные специальные экономические меры. Всего у предпринимательницы в павильоне нашли 8,5 килограмма съедобного, но санкционно запрещенного. Документов на иностранную молочку не нашлось.

Суд принял решение оштрафовать коммерсантку на 20 тысяч рублей (около 240 евро).

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