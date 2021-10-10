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  • Италия вводит ковид-сертификаты для всех работающих. Протесты переросли в беспорядки

Италия вводит ковид-сертификаты для всех работающих. Протесты переросли в беспорядки

Протесты против политики итальянского правительства в отношении борьбы с коронавирусом в субботу, 9 октября, переросли в Риме в серьезные беспорядки.

Тысячи протестующих отправились в субботу в шествие по улицам столицы Италии и неоднократно ввязывались в столкновения с полицией.

Демонстранты пытались прорваться через ограждения и запугивали полицейских стульями и петардами, в то время как полицейские использовали стеки, перцовый газ и водометы.

В субботу вечером протестующие напали на штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). На любительских кадрах видно, как протестующие нападают на полицейских и охранников с кольями и флагштоками, а затем врываются в здание через главную дверь.

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил насилие и подчеркнул, что профсоюзы являются защитниками демократии и прав трудящихся и что любое запугивание должно строго наказываться.

Генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини назвал это нападение "организованным фашистским насилием, атакой на демократию и весь деловой мир, которую мы будем отражать. Никто не должен думать, что смогут отбросить нашу страну обратно в эпоху фашизма".

Какие правила вводят в Италии?

На следующей неделе в Италии вступят в силу новые меры против Covid-19.

Правительство Италии приняло решение об обязательных ковид-сертификатах для всех сотрудников государственного и частного секторов, став первой европейской страной, сделавшей такой шаг.

С 15 октября каждый, кто приходит на работу, в магазин или ресторан, должен будет предъявить "зеленый паспорт" или ковид-сертификат, подтверждающий полную вакцинацию, перенесенную болезнь или отрицательный результат теста на Covid-19.

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