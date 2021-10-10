Картина дня: авиакатастрофа в Татарстане, блины для электората и невероятный трюк мотоциклистки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 815. Читать далее...
Выборы в местные cамоуправления состоятся в Эстонии 17 октября, но электронное голосование будет доступно уже с понедельника. Так что если вообще существует крайний срок для разговоров с избирателями, то он наступает прямо сейчас. Пока другие отдыхают дома после рабочей недели, политики пакуют машины, возводят палатки и замешивают тесто для блинов. Читать далее...
Председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд в субботу, 9 октября, опубликовал на своей странице в соцсетях рассказ редактора газеты Rahvuslik Teataja Яана Хатто, как в его дом якобы без оснований ворвались сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция, комментируя это заявление, сказала, что обыск был проведен на законных основания и на самом деле Хатто скрывал в своем доме объявленного в розыск Меэлиса Калдалу. Читать далее...
В воскресенье, 10 октября, легкомоторный самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал близ города Мензелинск в Татарстане. Читать далее...
Руководитель отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак попытался объяснить, что же такое врачебная ошибка? Врачи — не боги, невозможно знать все. Медицина и наука постоянно развиваются, поскольку изучить организм человека досконально невозможно, все время появляется новая информация. С другой стороны, ни один доктор не может владеть абсолютными знаниями. Читать далее...
По словам главного врача Сил обороны Тарго Лусти, по состоянию на пятницу в армии зараженных коронавирусом насчитывалось 30 кадровых военных и 11 призывников, в изоляции 37 кадровых военнослужащих и 21 срочник. Читать далее...
Распространяющийся этим летом и осенью штамм коронавируса "Дельта" действует таким образом, что заставляет организм производить по крайней мере в тридцать раз больше вируса, чем производил организм при попадании в него вируса год назад, а в худшем случае — и в сто раз больше, пояснил порталу Novaator молекулярный вирусолог из Тартуского университета Ааре Аброй. Читать далее...
Протесты против политики итальянского правительства в отношении борьбы с коронавирусом в субботу, 9 октября, переросли в Риме в серьезные беспорядки. Читать далее...
Был один случай, я работала в офисе, и в здание зашел пьяный мужчина. Я ему сказала, что дальше нельзя. Он сначала не послушал, не обратил внимания. Подумал, просто девушка на ресепшене сидит. Я встала и вышла к нему, он увидел форму охранника. Я говорю: "Покиньте, пожалуйста, здание, потому что вы тут не работаете и вы в нетрезвом виде". И он так посмотрел: "Ты девушка-охранник?". Он, видимо, подумал, если девушка так уверенно вышла к нему, на что она еще способна? Тогда он остановился и ушел. Читать далее...
Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты в Ливане происходят постоянно, свет выключался также и на прошлых выходных, но, по всей видимости, на этот раз все гораздо серьезнее. Читать далее...
С объявлением в Латвии чрезвычайного положения с 11 октября установлено, что 18 октября совершеннолетние, у которых нет свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не будут иметь скидок на проезд, сообщили в Министерстве сообщения Латвии. Читать далее...
Латвийский город Валка сталкивается с большой проблемой, так как большая часть населения зарегистрировалась в Валга, и вместе с этим их налоги также уходят в Эстонию. Читать далее...
В рамках проекта международного сотрудничества журналистов и исследовательских организаций "Досье Пандоры" выяснилось, что финн Маркус Паси Пёнкя, известный как расчленитель с улицы Маакри, хотел основать офшорную компанию в латиноамериканском государстве Белиз. Читать далее...
Габриэль, который находится под опекой волости Тапа, подозревает, что муниципалитет украл деньги, собранные его детдомом, и хочет избавиться о волостной опеки. По данным волостной управы, рассказ молодого человека о финансовых операциях не соответствует действительности. Читать далее...
В воскресенье вечером мотогонщица Кейти Мейер совершила 11-метровый воздушный полет с крыши на крышу 30-этажного отеля Swissotel в Таллинне, установив мировой рекорд. Читать далее...