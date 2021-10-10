Картина дня: авиакатастрофа в Татарстане, блины для электората и невероятный трюк мотоциклистки

Ливан погрузился во мрак. Во всей стране нет света

Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты в Ливане происходят постоянно, свет выключался также и на прошлых выходных, но, по всей видимости, на этот раз все гораздо серьезнее. Читать далее...

В Латвии у пассажиров без Covid-сертификатов не будет льгот в общественном транспорте

С объявлением в Латвии чрезвычайного положения с 11 октября установлено, что 18 октября совершеннолетние, у которых нет свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не будут иметь скидок на проезд, сообщили в Министерстве сообщения Латвии. Читать далее...

Проблема города Валка: латвийские налоги утекают в Эстонию

Латвийский город Валка сталкивается с большой проблемой, так как большая часть населения зарегистрировалась в Валга, и вместе с этим их налоги также уходят в Эстонию. Читать далее...

ДОСЬЕ ПАНДОРЫ 〉 Расчленитель с улицы Маакри хотел создать офшорную фирму в Латинской Америке

В рамках проекта международного сотрудничества журналистов и исследовательских организаций "Досье Пандоры" выяснилось, что финн Маркус Паси Пёнкя, известный как расчленитель с улицы Маакри, хотел основать офшорную компанию в латиноамериканском государстве Белиз. Читать далее...

"Детдом собрал для меня почти 15 тысяч евро, а я до сих пор не видел этих денег"

Габриэль, который находится под опекой ​​волости Тапа, подозревает, что муниципалитет украл деньги, собранные его детдомом, и хочет избавиться о волостной опеки. По данным волостной управы, рассказ молодого человека о финансовых операциях не соответствует действительности. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Женщина-каскадер совершила в центре Таллинна невероятный прыжок на мотоцикле на высоте 117 метров