Картина дня: авиакатастрофа в Татарстане, обыск в доме редактора газеты и влияние штамма «Дельта»

В Эстонии прибавилось 815 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 815. Читать далее...

«Вооруженные люди в масках выломали дверь»: житель Эстонии обвиняет полицию в незаконном вторжении в дом

Председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд в субботу, 9 октября, опубликовал на своей странице в соцсетях рассказ редактора газеты Rahvuslik Teataja Яана Хатто, как в его дом якобы без оснований ворвались сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция, комментируя это заявление, сказала, что обыск был проведен на законных основания и на самом деле Хатто скрывал в своем доме объявленного в розыск Меэлиса Калдалу. Читать далее...

В Татарстане разбился самолет: шестерым пассажирам удалось выжить

В воскресенье, 10 октября, легкомоторный самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал близ города Мензелинск в Татарстане. Читать далее...

Доктор Новак: врачи — не боги, невозможно знать все

Руководитель отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак попытался объяснить, что же такое врачебная ошибка? Врачи — не боги, невозможно знать все. Медицина и наука постоянно развиваются, поскольку изучить организм человека досконально невозможно, все время появляется новая информация. С другой стороны, ни один доктор не может владеть абсолютными знаниями. Читать далее...

Коронавирус в Силах обороны: заражены 30 кадровых военных и 11 срочников

По словам главного врача Сил обороны Тарго Лусти, по состоянию на пятницу в армии зараженных коронавирусом насчитывалось 30 кадровых военных и 11 призывников, в изоляции 37 кадровых военнослужащих и 21 срочник. Читать далее...

В тридцать раз больше вируса: влияние штамма «Дельта» на организм сильнее

Распространяющийся этим летом и осенью штамм коронавируса "Дельта" действует таким образом, что заставляет организм производить по крайней мере в тридцать раз больше вируса, чем производил организм при попадании в него вируса год назад, а в худшем случае — и в сто раз больше, пояснил порталу Novaator молекулярный вирусолог из Тартуского университета Ааре Аброй. Читать далее...

Италия вводит ковид-сертификаты для всех работающих. Протесты переросли в беспорядки

Протесты против политики итальянского правительства в отношении борьбы с коронавирусом в субботу, 9 октября, переросли в Риме в серьезные беспорядки. Читать далее...

«Ты девушка-охранник?»: в пандемию потеряла работу в отеле, но нашла себя

Был один случай, я работала в офисе, и в здание зашел пьяный мужчина. Я ему сказала, что дальше нельзя. Он сначала не послушал, не обратил внимания. Подумал, просто девушка на ресепшене сидит. Я встала и вышла к нему, он увидел форму охранника. Я говорю: "Покиньте, пожалуйста, здание, потому что вы тут не работаете и вы в нетрезвом виде". И он так посмотрел: "Ты девушка-охранник?". Он, видимо, подумал, если девушка так уверенно вышла к нему, на что она еще способна? Тогда он остановился и ушел. ​Читать далее...

Ливан погрузился во мрак. Во всей стране нет света

Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты в Ливане происходят постоянно, свет выключался также и на прошлых выходных, но, по всей видимости, на этот раз все гораздо серьезнее. Читать далее...

В Латвии у пассажиров без Covid-сертификатов не будет льгот в общественном транспорте