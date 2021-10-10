Вс, 10.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Картина дня: авиакатастрофа в Татарстане, обыск в доме редактора газеты и влияние штамма «Дельта»

Картина дня: авиакатастрофа в Татарстане, обыск в доме редактора газеты и влияние штамма «Дельта»

Сотрудник группы быстрого реагирования. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 октября.

В Эстонии прибавилось 815 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 815. Читать далее...

«Вооруженные люди в масках выломали дверь»: житель Эстонии обвиняет полицию в незаконном вторжении в дом

Председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд в субботу, 9 октября, опубликовал на своей странице в соцсетях рассказ редактора газеты Rahvuslik Teataja Яана Хатто, как в его дом якобы без оснований ворвались сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция, комментируя это заявление, сказала, что обыск был проведен на законных основания и на самом деле Хатто скрывал в своем доме объявленного в розыск Меэлиса Калдалу. Читать далее...

В Татарстане разбился самолет: шестерым пассажирам удалось выжить

В воскресенье, 10 октября, легкомоторный самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал близ города Мензелинск в Татарстане. Читать далее...

Доктор Новак: врачи — не боги, невозможно знать все

Руководитель отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак попытался объяснить, что же такое врачебная ошибка? Врачи — не боги, невозможно знать все. Медицина и наука постоянно развиваются, поскольку изучить организм человека досконально невозможно, все время появляется новая информация. С другой стороны, ни один доктор не может владеть абсолютными знаниями. Читать далее...

Коронавирус в Силах обороны: заражены 30 кадровых военных и 11 срочников

По словам главного врача Сил обороны Тарго Лусти, по состоянию на пятницу в армии зараженных коронавирусом насчитывалось 30 кадровых военных и 11 призывников, в изоляции 37 кадровых военнослужащих и 21 срочник. Читать далее...

В тридцать раз больше вируса: влияние штамма «Дельта» на организм сильнее

Распространяющийся этим летом и осенью штамм коронавируса "Дельта" действует таким образом, что заставляет организм производить по крайней мере в тридцать раз больше вируса, чем производил организм при попадании в него вируса год назад, а в худшем случае — и в сто раз больше, пояснил порталу Novaator молекулярный вирусолог из Тартуского университета Ааре Аброй. Читать далее...

Италия вводит ковид-сертификаты для всех работающих. Протесты переросли в беспорядки

Протесты против политики итальянского правительства в отношении борьбы с коронавирусом в субботу, 9 октября, переросли в Риме в серьезные беспорядки. Читать далее...

«Ты девушка-охранник?»: в пандемию потеряла работу в отеле, но нашла себя

Был один случай, я работала в офисе, и в здание зашел пьяный мужчина. Я ему сказала, что дальше нельзя. Он сначала не послушал, не обратил внимания. Подумал, просто девушка на ресепшене сидит. Я встала и вышла к нему, он увидел форму охранника. Я говорю: "Покиньте, пожалуйста, здание, потому что вы тут не работаете и вы в нетрезвом виде". И он так посмотрел: "Ты девушка-охранник?". Он, видимо, подумал, если девушка так уверенно вышла к нему, на что она еще способна? Тогда он остановился и ушел. ​Читать далее...

Ливан погрузился во мрак. Во всей стране нет света

Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты в Ливане происходят постоянно, свет выключался также и на прошлых выходных, но, по всей видимости, на этот раз все гораздо серьезнее. Читать далее...

В Латвии у пассажиров без Covid-сертификатов не будет льгот в общественном транспорте

С объявлением в Латвии чрезвычайного положения с 11 октября установлено, что 18 октября совершеннолетние, у которых нет свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не будут иметь скидок на проезд, сообщили в Министерстве сообщения Латвии. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back