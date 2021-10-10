Проблема города Валка: латвийские налоги утекают в Эстонию

В интервью латвийскому радио мэр Валка Армандс Крауклис сообщил, что, по состоянию на конце сентября, 1200 жителей Валка зарегистрировали своим местом жительства город Валга.

По словам Крауклиса, из-за этого в бюджет Валги не поступит 400-500 тысяч евро в год. В то же время Валка также должна тратить свои бюджетные деньги на благо этих людей, потому что, несмотря на то, что они зарегистрированы как жители Эстонии, они продолжают жить в Латвии.

По словам мэра Валка, латыши предпочитают регистрироваться в регистре населения Эстонии, потому что в Эстонии выплачиваются более высокие пособия на ребенка, также лучше условия медицинского страхования.