Вс, 10.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Проблема города Валка: латвийские налоги утекают в Эстонию

Мэра Валка Армандса Крауклиса огорчают жители города, которые регистрируются в Эстонии. ФОТО: Arvo Meeks

Латвийский город Валка сталкивается с большой проблемой, так как большая часть населения зарегистрировалась в Валга, и вместе с этим их налоги также уходят в Эстонию, пишет Postimees.

В интервью латвийскому радио мэр Валка Армандс Крауклис сообщил, что, по состоянию на конце сентября, 1200 жителей Валка зарегистрировали своим местом жительства город Валга.

По словам Крауклиса, из-за этого в бюджет Валги не поступит 400-500 тысяч евро в год. В то же время Валка также должна тратить свои бюджетные деньги на благо этих людей, потому что, несмотря на то, что они зарегистрированы как жители Эстонии, они продолжают жить в Латвии.

По словам мэра Валка, латыши предпочитают регистрироваться в регистре населения Эстонии, потому что в Эстонии выплачиваются более высокие пособия на ребенка, также лучше условия медицинского страхования.

Крауклис заявил, что разрешить эту ​​ситуацию город Валка не в состоянии, и жителей Валка можно убедить зарегистрироваться в Латвии, только если предложить им такие же льготы, как в Эстонии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back