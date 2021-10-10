Репортаж ⟩ Выборы не за горами. Как набить живот и карманы за счет политиков?

Выборы в местные cамоуправления состоятся в Эстонии 17 октября, но электронное голосование будет доступно уже с понедельника. Так что если вообще есть крайний срок для разговоров с избирателями, то он наступает прямо сейчас. Пока другие отдыхают дома после рабочей недели, политики пакуют машины, возводят палатки и замешивают тесто для блинов.

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Основным местом сбора на протяжении многих лет была рыночная площадь. Однако на этот раз Партия реформ решила плыть против течения и разбила палатку на пересечении улиц Ууэ и Таллинна.