BMW, за рулем которого находилась пьяная женщина, вылетел с дороги

Полиция сообщила, что люди в ходе аварии не пострадали. Блюстители порядка обнаружили, что 23-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, приземлившейся в канаве довольно далеко от проезжей части, была в состоянии алкогольного опьянения.