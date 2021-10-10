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  • BMW, за рулем которого находилась пьяная женщина, вылетел с дороги

BMW, за рулем которого находилась пьяная женщина, вылетел с дороги

Попавший в аварию BMW. ФОТО: Lugeja foto

Рано утром в воскресенье, в 4.15, в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Тискре, Харьюмаа, где с дороги вылетел автомобиль BMW, пишет Postimees.

Полиция сообщила, что люди в ходе аварии не пострадали. Блюстители порядка обнаружили, что 23-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, приземлившейся в канаве довольно далеко от проезжей части, была в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция начало в отношении водителя производство о проступке.

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