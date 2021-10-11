Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов. В прошедшую субботу состоялась уже шестьдесят пятая экскурсия, состоящая из двух частей. Пусть место второй пока останется в тайне, а сначала отправимся вместе с куратором музея Карлом-Дагом Лиге на улицу Лийвалайа.

Стиль, в котором построено здание суда на Лийвалайа, 24, историки архитектуры называют брутализмом, или поздним модернизмом. Как бы они не считали, это прежде всего здание советской эпохи, знать и чтить которые недавно призвал президент Эстонского союза архитекторов Андро Мянд.

Архитектором здания был Пауль Мадалик, над проектом работа велась долго – с 1978 по 1984 годы, а построен Дом суда был в 1990. Это одно из немногих хорошо сохранившихся офисных зданий советской эпохи. Простые геометрические объемы соответствовали серьезному характеру деятельности учреждения. Три года назад там еще работал Харьюский уездный суд.

Фото сделано в феврале 2013 года, когда подсудимый сбежал из здания суда, выпрыгнув из кабинета судьи, расположенного на втором этаже. ФОТО: Пеэтер Ланговитс.

Уже несколько лет дом пустует, так как собственник недвижимости - Эстонская республика в лице Riigi Kinnisvara AS инициировала детальную планировку с целью продления улицы Уус-Татари и создания очередного квартала небоскребов. Архитекторы же считают, что стоило бы сохранить здание и найти для него новое предназначение.

Дом участвовал в съемках боевика "Довод". ФОТО: Мартин Ахвен

Кинорежиссер Нолан его нашел: здание сыграло роль в фильме «Довод», на нем даже красовалась вывеска Wermuth-Bygningen. А вот знаменитой фигуры богини правосудия Фемиды под названием «Юстиция», созданной Айме Куульбух-Мёльдер в 1991 году, на фасаде не видно уже давно, ее, к счастью, перенесли в новый комплекс зданий на улице Лубья, где ей и надлежит находиться.

Скульптура "Юстиция". ФОТО: Пеэтер Ланговитс.

По данным 2018 года, на месте суда и на близлежащих участках земли планируют построить девять зданий: два будут 14-этажными высотой 44,9 метра, два 10-этажных высотой 35 метров, четыре 4-этажных и одно одноэтажное. Более высокие здания построят вдоль Лийвалайа как магистральной улицы, а остальные - в глубине квартала.

Возможно, квартал, где сегодня стоит здание суда, будет выглядеть так. ФОТО: Пояснительная записка к детальной планировке 2018 года.

Многие из нас бывали в суде: кто-то по личным делам, кто-то освещал громкие процессы в прессе. Поэтому экскурсию начали с Большого зала, где эти громкие процессы и происходили. Здесь нас встретил судья Валерий Лыыник, начавший свою юридическую карьеру в 1971 году инспектором уголовного розыска. Двадцать лет отработав в милиции и позже в полиции, он был назначен президентом Леннартом Мери судьей Таллиннского городского суда.

Большой зал. Справа - Валерий Лыыник. ФОТО: Вера Копти.

Одними из самых громких дел, которые разбирал Лыыник, были так называемое дело об обмене земель и процесс, в котором бывшего сотрудника КГБ Сергея Кулешова обвиняли в убийстве своего бизнес-партнера, а также уголовное дело о взятке бывшего руководителя Ветеринарно-пищевого департамента Владимира Разумовского.

Судья Валерий Лыыник. Архивное фото 2014 года. ФОТО: Пеэтер Ланговитс.

Сейчас Лыыник на пенсии, но ему есть что вспомнить. И он вспомнил о парадоксальных заседаниях и необычных решениях, рассказал, как проходили в советское время судебные заседания, какую роль играли переводчики. Вспомнил и об одиозном побеге фигуранта одного из дел, который выпрыгнул из окна кабинета судьи на втором этаже (имя судьи в СМИ не упоминалось. - Прим. В.К.)

Путешествие по зданию началось с неприметной двери, через которую в зал заседаний вводили подсудимых. За ней - огромный тамбур для машин, которые их, собственно, в суд и привозили из мест предварительного заключения. Затем мы спустились в подвал, где находились камеры временного содержания. Тут подсудимые проводили несколько часов до начала заседания. Чем они занимались в мучительно долго тянущиеся минуты? Тем более что курить в камерах было запрещено. Они царапали на стенах свои имена, оставляли послания злобы или отчаяния... Многие надписи отчетливо видны, несмотря на слой краски поверху.

Нас убедительно просили держаться вместе, потому что здание сразу после окончания экскурсии закроют, а если кто-то заблудится, то придется снаряжать чуть ли не поисковую операцию, так как дом огромный, и кроме парадной лестницы там масса укромных уголков. После осмотра камер Карл-Даг сообщил: «Теперь поднимаемся наверх, на четвертый этаж».

Увлекшись фотографированием, я, как назло, свернула не в тот коридор и оказалась на какой-то служебной лестнице. Стены вокруг были исписаны граффити, да какими! «Вынь руки из карманов!», «Торопись, иссоп ждет», «Спину прямо», «Не спотыкайся»...

Поднявшись мимо этих красот на четвертый этаж, я поняла, что заблудилась и сразу представила себе, что придется звонить эстонскому коллеге, который пошел правильным путем, и пытаться объяснить, где я нахожусь. А как объяснить, если сама не знаю, где я...

К счастью, встреченный в одном из коридоров, но неопознанный мною из-за маски оператор с камерой на штативе быстро вывел меня на чистую воду, ой, то есть на правильную дорогу. Оказалось, что из подвала нужно было выбираться совсем другим путем. Все закончилось хорошо, и небольшой стресс компенсировался интересными фотографиями.

Позже я спросила: кто автор этих приказов и призывов? К сожалению, ни экскурсовод, ни судья, ни присутствующий здесь же «хальдур» – комендант в данном случае, не могли объяснить, кто и когда разрисовал стены.

«Скорее всего, сквоттеры, или еще для каких-то съемок…» Что-то я не припомню, чтобы полиция сообщала о незаконно поселившихся в пустом здании суда сквоттерах. Может быть, кто-то из читателей в курсе?

А ведь сквоттерам было бы где разгуляться: в кабинетах остались столы и стулья, раскрытые ящики так и призывали заглянуть в них, кругом разбросаны какие-то, видимо, не представляющие никакой ценности документы, но почитать их интересно… Вся эта весьма живописная обстановка производила впечатление срочной эвакуации…

Да, увлекательно бродить по пустым зданиям с историей, да еще такой. Но внизу нас ждал автобус, которому предстояло отвезти нас на второй объект. А вот куда мы отправились, расскажу через пару дней. Подсказка: место назначения находится совсем рядом со зданием суда и тесно с ним связано.

Экскурсанты направляются на второй объект. ФОТО: Вера Копти.