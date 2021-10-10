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  • Поезда Elron западного направления пойдут по измененному расписанию

Поезда Elron западного направления пойдут по измененному расписанию

Поезд Elron. ФОТО: Marianne Loorents

С понедельника поезда Западного направления пойдут от Балтийского вокзала по измененному расписанию, сообщает сайт Elron.

Изменения затронут отдельные рейсы Пяэскюла-Таллинн и Кейла-Таллинн, а большинство поездов будут работать как обычно. В расписание будет также добавлен ранний утренний рейс из Рийзипере в Турба.

«В связи со строительными работами на Балтийском вокзале использовать все пути вокзала пока невозможно, в связи с чем нам придется снять один поезд с маршрута и изменить расписания пары других поездов, – сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. – Кроме того, в Таллинне изменятся пути отправления многих рейсов, в связи с чем просим наших клиентов быть внимательными, чтобы случайно не сесть на неправильный поезд».

С понедельника не будет ходить поезд рейса Пяэскюла-Таллинн 708, который до сих пор отправлялся в 10:42. Поезда рейсов Пяэскюла-Таллинн 706 и Кейла-Таллинн 572 теперь будут отправляться на три минуты раньше, соответственно в 7:18 и 17:34. Кроме того, начиная с 13 сентября в расписание будет добавлен ранний утренний рейс Рийзипере-Турба, обслуживающий пассажиров по рабочим дням. Поезд будет отправляться из Рийзипере в 6:51.

Elron советует покупать проездные билеты заранее в Интернете, так как в таком случае одноразовый билет будет стоить на 15% дешевле. Во время нахождения в поезде мы просим пассажиров отдавать предпочтение бесконтактным платежам и по возможности избегать расчетов наличными. Кроме того, напоминаем, что как и во всех других видах транспорта, все лица возрастом старше 12 лет должны носить маску.

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