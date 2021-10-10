Датская газета: Европу ждет топливный кризис из-за аномально холодной зимы

В статье говорится, что будущей зимой в Европу могут прийти «сибирские морозы» — как в феврале 2018 года, когда континент накрыл антициклон «Хартмут», который прозвали «Чудищем с Востока».

Автор публикации — журналист Поуль Ларсен — подчеркивает, что даже незначительное понижение температуры может обернуться существенным повышением стоимости электроэнергии. Дело в том, что электричество получают среди прочего на тепловых электростанциях, работающих на природном газе, запасы которого находятся на минимальном за последнее десятилетие уровне — 72%.