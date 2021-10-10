Полиция Дубая конфисковала полтонны кокаина

Правоохранители получили информацию о грядущей поставке и сформировали следственную группу, которая контролировала перемещения одного из подозреваемых на Ближнем Востоке. По прибытии в Эмираты через дубайский аэропорт он вывел их на склад. После его ареста и обыска на объекте было обнаружено около 500 килограммов кокаина.