Полиция Дубая конфисковала полтонны кокаина
Власти ОАЭ конфисковали полтонны кокаина на сумму более 136 млн долларов, сообщила полиция Дубая.
Власти ОАЭ конфисковали полтонны кокаина на сумму более 136 млн долларов, сообщила полиция Дубая.
Полиция провела операцию по изъятию крупной партии наркотиков, которую международный синдикат пытался провезти через городской порт.
Правоохранители получили информацию о грядущей поставке и сформировали следственную группу, которая контролировала перемещения одного из подозреваемых на Ближнем Востоке. По прибытии в Эмираты через дубайский аэропорт он вывел их на склад. После его ареста и обыска на объекте было обнаружено около 500 килограммов кокаина.
Наркотик был спрятаны в структуре грузового контейнера. По данным полиции, эта операция - крупнейшая в регионе.
Партию наркотиков позже преступники хотели переправить в США.