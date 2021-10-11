С понедельника в Эстонию без ограничений можно въехать из девяти стран Европы

В "зеленый" список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с понедельник входят Мальта, Монако, Польша, Чехия, Венгрия и Ватикан, а также Сан-Марино, Испания и Лихтенштейн, которые добавились в список по сравнению с прошлой неделей.

При въезде из Андорры, Нидерландов, Исландии, Италии, Кипра, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Франции, Швеции, Германии, Финляндии и Дании от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В этих странах, которые попадают в "желтую" категорию, показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев. По сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости коронавирусом улучшились на Кипре и в Норвегии (неделей ранее они были в "красном" списке). В "красный" список из "желтого" ни одна страна за неделю не попала.

В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 11 октября входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Греция, Литва, Латвия, Румыния, Словения, Словакия. Швейцария и Великобритания.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без применения ограничений из стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75. С 11 октября в список входят ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Южная Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Тайвань, Чили, Уругвай и Новая Зеландия. При въезде из Австралии, Иордании, Канады, Сингапура и Украины действуют требования обязательного тестирования при въезде и самоизоляции.

Ограничение свободы передвижения сроком на десять дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 75, то ограничения не применяются. При въезде из стран с показателем от 75 до 200 от требования самоизоляции освобождает предъявленная при въезде справка об отрицательном результате теста на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации. При въезде из стран с показателем выше 200 от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.