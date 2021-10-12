Европа погружается во тьму: как преодолеть энергокризис и стоит ли искать помощи у России?Обсуждают эстонские евродепутаты
- Кальюранд: ЕС все еще существенно зависит от импорта энергии
- Тоом: в краткосрочном плане необходимо договариваться с Россией
- Террас: зеленую энергию нельзя регулировать так же, как ядерную или сланцевую
На прошлой неделе в Страсбурге обсуждался настигший Европу энергетический кризис и пути выхода из него. О том, как смягчить последствия высоких цен на различные виды топлива для потребителей ЕС и стоит ли искать помощи у России, мы поговорили с эстонскими евродепутатами.