Европа погружается во тьму: как преодолеть энергокризис и стоит ли искать помощи у России?

По ее оценке, ЕС все еще существенно зависит от импорта энергии и большей частью — от импорта газа. «Строительство "Газпромом" газопровода "Северный поток — 2" было завершено в прошлом месяце, в прошлый понедельник трубы начали заполнять газом. Это явно идет вразрез с целями энергетической независимости ЕС, и Эстония всегда подчеркивала это. На сегодняшний день важно снизить зависимость ЕС от российского газа. С одной стороны, это связано с общим снижением потребления газа в Европе, с другой — необходимо увеличить возможности и мощности для хранения энергоносителей. На это требуются дополнительные инвестиции, которые частично будут получены из фонда NextGenerationEU. Долгосрочная цель энергетической политики ЕС — это достижение Европой энергетической автономии», - добавляет Марина Кальюранд.

Однако, как отмечает Яна Тоом, в настоящий момент инкриминировать России что-либо сложно, поскольку «Газпром» действует строго в рамках контрактов, давая газ по минимуму. «Россия могла бы дать Европе больше газа, смягчить ситуацию, но в условиях, когда против РФ действуют наши санкции, зачем ей это делать? Кроме того, России нужно, чтобы ЕС поскорее сертифицировал газопровод "Северный поток — 2" – и россияне логично полагают, что в условиях газового кризиса это случится скорее раньше, чем позже», - объясняет она.

Как избавить ЕС от энергетического голода

По мнению Яны Тоом, для смягчения роста цен для потребителей Евросоюз мог бы сделать следующее:

(1) изменить правила рынка электричества. Еврокомиссия через еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая выступала в среду в Европарламенте, намекнула, что готова изучить вопрос;

(2) хотя бы временно установить потолок цен на квоты на СО2, чтобы уменьшить нагрузку на экономику. Эта мера была бы как жаропонижающее при гриппе: не лекарство, но помогает организму справиться с болезнью с меньшим ущербом для себя;

(3) быстрее сертифицировать «Северный поток — 2» и вообще договориться с Россией о спасении Европы. Это был бы, кроме прочего, еще и красивый жест;

(4) координировать помощь малоимущим и малому и среднему бизнесу на уровне отдельных стран ЕС – и заставлять страны-члены помогать бедным, чтобы не получить движение «желтых жилетов» в европейском масштабе и правых радикалов-популистов в правительствах;

(5) на будущее – срочно создавать общеевропейские запасы газа. Вследствие пандемии мы создали аналогичный резерв лекарств в здравоохранении. Теперь пришла пора энергетики;

(6) координировать распространение производства электричества из возобновляемых источников. Да, такая зеленая энергетика больше подвержена климатическим колебаниям – но чем ее больше, тем вероятность резкого роста цен меньше, потому что это более дешевое электричество;

(7) пересмотреть зеленый курс и притормозить его. Спешка хороша при ловле блох.