В Польше прошел массовый митинг в поддержку членства страны в ЕС

В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, выступают с протестом против спорного решения Конституционного судa о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза. В Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади. "Мы остаемся!", "Мы - Европа!" - скандировали они, размахивая флагами Польши и Европейского Союза. Кроме того, протестные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов.

Конституционный суд Польши несколькими днями ранее вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

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