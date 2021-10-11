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В Польше прошел массовый митинг в поддержку членства страны в ЕС

Протесты в Польше. ФОТО: ART SERVICE 2

В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС, пишет DW.

В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, выступают с протестом против спорного решения Конституционного судa о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза. В Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади. "Мы остаемся!", "Мы - Европа!" - скандировали они, размахивая флагами Польши и Европейского Союза. Кроме того, протестные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов.

Конституционный суд Польши несколькими днями ранее вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Экс-премьер Туск обвинил правящую партию в желании вывести Польшу из ЕС

К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас. Встречаемся в 18:00 на Замковой площади в Варшаве", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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