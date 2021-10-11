Зарегистрированная безработица в Эстонии снизилась до 6,8%

В годовом сравнении количество безработных сократилось на 9%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Кассы страхования от безработицы.

К концу сентября уровень зарегистрированной безработицы среди лиц в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста составлял 6,8%.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,7%) и Валгамаа (8,2%), а самый низкий – на Хийумаа (3,7%).